Кит Ричардс решил бросить курить в 75-ть лет

Артист утверждает,что с октября 2019 года он не притрагивался к сигаретам. 18 декабря Ричардсу исполнилось 76 лет.

Решение бросить курить музыкант принял в феврале прошлого года.

«Я пытался бросить курить, но безрезультатно», – рассказал музыкант, отметив, что сигареты слишком доступны и распространены, поэтому он всегда закуривал снова.

Кит Ричардс родился в 1943 году. Со своим школьным другом Миком Джаггером он в 1962 году основал The Rolling Stones. Ричардсу много раз предъявляли обвинения в хранении и употреблении наркотиков. Об избавлении от наркозависимости он заявил в 2006 году.