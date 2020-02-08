 
 
Февраль 8th, 2020

Кит Ричардс решил бросить курить в 75-ть лет

кит ричардсГитарист культовой   рок-группы The Rolling Stones Кит Ричардс рассказал, что бросил курить в возрасте 75 лет.

Артист утверждает,что с октября 2019 года он не притрагивался к сигаретам. 18 декабря Ричардсу исполнилось 76 лет.

Решение бросить курить музыкант принял в феврале прошлого года.

«Я пытался бросить курить, но безрезультатно», – рассказал музыкант, отметив, что сигареты слишком доступны и распространены, поэтому он всегда закуривал снова.

Кит Ричардс родился в 1943 году. Со своим школьным другом Миком Джаггером он в 1962 году основал The Rolling Stones. Ричардсу много раз предъявляли обвинения в хранении и употреблении наркотиков. Об избавлении от наркозависимости он заявил в 2006 году.

Tags: , , | Category: История, Мир, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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