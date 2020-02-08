Февраль 8th, 2020

Хью Джекман отметил особую годовщину с Райаном Рейнольдсом

В шуточной войне между актерами случилась очередная важная веха.

Год назад, 6 февраля 2019 года, случилось знаменательное событие: Хью Джекман и Райан Рейнольдс решили заключить перемирие, тем самым прервав бесконечный поток колкостей в адрес друг друга. Символом наступившего мира стали рекламные ролики, которые каждый из актеров записал для компании своего визави. Так, Джекман выступил в пользу Aviation Gin, лицом которой является Рейнольдс, тогда как сам Рейнольдс рассказал о Laughing Man Coffee Джекмана. В честь годовщины экс-Росомаха выложил в соцсетях видео со съемок своего ролика.

На самом же деле Рейнольдс и Джекман — давние друзья, которые вот уже не один год изобретают все новые способы публично подколоть друг друга. Например, в 50-й день рождения Джекмана Рейнольдс опубликовал у себя в соцсетях кадр из «Дэдпула» с изображением мертвого Росомахи. В целом история «войны» между актерами насчитывает уже множество уморительных случаев, и даже перемирие не мешает Джекману и Рейнольдсу отпустить очередную шутку.

Что до дел профессиональных, то недавно Джекман закончил сниматься в фантастическом фильме «Воспоминание», который выйдет в свет до конца года. В то же время с Рейнольдсом в этом году выйдет сразу два фильма — «Главный герой» и «Телохранитель жены киллера». Оба проекта уже находятся на стадии постпродакшна.