Февраль 8th, 2020

Хакеры научились взламывать компьютеры через умные лампы





С развитием экосистем умного дома растёт и число киберугроз для пользователей продвинутых бытовых приборов. Как оказалось, даже с помощью сравнительно «глупой» электролампы злоумышленники могут без особого труда взломать домашнюю сеть владельца такой электроники.



Согласно отчёту компании Check Point, специализирующейся на вопросах кибербезопасности, под угрозой оказались владельцы популярных смарт-лампочек Philips Hue, подключаемых к экосистемам умного дома на базе протокола Zigbee. Обнаруженная уязвимость позволяет хакерам получить доступ к чужим компьютерам, используя ноутбук и несложное радиооборудование. Доступ осуществляется через концентратор, объединяющий различные приборы в локальную сеть.



Philips уже подтвердила наличие проблемы и выпустила специальный патч для фирменных осветительных приборов. При этом компания по умолчанию не обновляет прошивку умных ламп в автоматическом режиме — пользователям необходимо активировать функцию апдейта самостоятельно.



Список других устройств с поддержкой Zigbee, потенциально уязвимых для взлома, ещё не опубликован. Сообщается, что Amazon начала внутреннее тестирование собственной смарт-продукции, включая умные колонки Echo. О готовящемся переходе на универсальный протокол ранее также сообщали Google и Apple.