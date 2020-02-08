Google назвал самые крутые сериалы уходящего года

Компания Google составила список ТОП-10 самый популярных фильмов и сериалов за 2019 год. Радует, что в него вышли картины и украинского производства.
Компания Google уже подготовила для своих пользователей список самых популярных фильмов и сериалов 2019 года, которые пользователи искали больше всех. В этот список также вошли и картины украинского производства. Рейтинг был основан как на мировых запросах, так и на запросах с Украины.
ТОП-10 мирового рейтинга возглавили супергеройские фильмы и мультики. Рейтинг выглядит следующим образом:
«Мстители: Финал»
«Джокер»
«Капитан Марвел»
«История игрушек 4″
«Аквамен»
«Однажды в Голливуде»
«Холодное сердце 2″
«Зеленая книга»
«Король Лев»
«Аладдин»
Что касается ТОП-10 сериалов, тут список получился несколько странным для обычного украинского пользователя. Ведь в него вошли несколько картин индийского производства:
«Игра престолов»
«Очень странные дела»
«Чернобыль»
«Когда они видят нас»
«Академия Амбрелла»
«Мандалорец»
«Эйфория»
«Мертв для меня»
Сериал «Игра престолов» занял почетное первое место и никого этим не удивил. Ведь в последнее время, по окончанию последнего сезона, только ленивый не говорил о нем.
Что касается украинских поисковых запросов, то они несколько отличаются от мировых. В частности, в список ТОП-10 затесались фильмы и сериалы российского производства. К примеру, «Полицейский с рублевки».
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