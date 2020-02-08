Февраль 8th, 2020

Google назвал самые крутые сериалы уходящего года





Компания Google составила список ТОП-10 самый популярных фильмов и сериалов за 2019 год. Радует, что в него вышли картины и украинского производства.



Компания Google уже подготовила для своих пользователей список самых популярных фильмов и сериалов 2019 года, которые пользователи искали больше всех. В этот список также вошли и картины украинского производства. Рейтинг был основан как на мировых запросах, так и на запросах с Украины.



ТОП-10 мирового рейтинга возглавили супергеройские фильмы и мультики. Рейтинг выглядит следующим образом:



«Мстители: Финал»

«Джокер»

«Капитан Марвел»

«История игрушек 4″

«Аквамен»

«Однажды в Голливуде»

«Холодное сердце 2″

«Зеленая книга»

«Король Лев»

«Аладдин»

Что касается ТОП-10 сериалов, тут список получился несколько странным для обычного украинского пользователя. Ведь в него вошли несколько картин индийского производства:



«Игра престолов»

«Очень странные дела»

«Чернобыль»

«Когда они видят нас»

«Академия Амбрелла»

«Мандалорец»

«Эйфория»

«Мертв для меня»

Сериал «Игра престолов» занял почетное первое место и никого этим не удивил. Ведь в последнее время, по окончанию последнего сезона, только ленивый не говорил о нем.



Что касается украинских поисковых запросов, то они несколько отличаются от мировых. В частности, в список ТОП-10 затесались фильмы и сериалы российского производства. К примеру, «Полицейский с рублевки».



