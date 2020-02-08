Февраль 8th, 2020

Глобальное потепление вызвало ускорение течений в океане.

Новое исследование показывает, что это ускорение происходит по всему земному шару, с наиболее заметными эффектами в тропических широтах. Повышена скорость не только на поверхности океана, но и на глубине 2 км.

«Размер и степень ускорения океанических течений, которые мы обнаружили во всем мировом океане, даже на глубине 2000 метров, были удивительными. Хотя мы ожидали некоторой реакции на усиление ветров за последние два десятилетия, ускорение было выше, что было неожиданным ответом, который, вероятно, вызвана глобальным изменением климата », — заявила соавтор исследования Джанет Спринталл, океанограф из Института океанографии в Калифорнии.

Исследователи обнаружили, что ветры над океаном усиливаются со скоростью 1,9% за десятилетие. Это увеличение скорости ветра переносит энергию на поверхность океана, а затем и в более глубокие воды. Примерно в 76% верхних 2000 м океанов наблюдалось увеличение кинетической энергии с 1990-х годов. В целом, с начала 1990-х годов скорость океанских течений увеличивалась примерно на 5% за десятилетие.

В то же время исследователи пишут, что некоторые крупные региональные течения, такие как Куросио в западной части северной части Тихого океана, показывают мало признаков ускорения.

Ускорение не сразу становится очевидным, потому что океанские течения движутся медленно, сообщил соавтор исследования Майкл Макфаден, исследователь из Национального управления океанических и атмосферных исследований. Например, южный экваториальный поток в Тихом океане движется всего по мили в час, поэтому он будет ускоряться только на 0,05 миль в час за десятилетие. Однако, учитывая огромное количество воды, требуется значительное количество энергии для создания этого ускорения.

Изменения больше, чем можно было бы ожидать от естественной изменчивости, свидетельствует о том, что глобальное потепление является виновником.

Исследователи пишут, что понимание изменений в циркуляции океана является важным для понимания изменения климата и его последствий. Океанские течения переносят тепло по всему земному шару, что, в свою очередь, может повлиять на жителей океана и на погоду.