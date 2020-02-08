Февраль 8th, 2020

Гарри и Меган отказались ехать на вручение Оскара.

Принц Гарри и Меган должны были вручить награду за лучший фильм на этих выходных в Лос-Анджелесе. Однако супруги отказались от такой возможности.

«Меган и Гарри были польщены оказанной им честью, но отказались от нее», – говорит источник.

Журналисты также стало известно, что вместо Оскара-2020 герцоги Сассекские выбрали саммит по альтернативным инвестициям, организованный крупнейшим американским банком JPMorgan в Майами, где Гарри выступил с речью.

Есть информация, что за этот выход принц и его супруга получили гонорар в размере от 500 тысяч до миллиона долларов.