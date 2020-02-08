 
 
Февраль 8th, 2020

Фотография орангутана, предлагающего помощь человеку в реке, стала глобальным хитом

Фотография орангутана, предлагающего помощь человеку в реке, была опубликована в середине января фотографом–любителем Анилом Прабхакаром из лесного массива Индонезии.

Человек, который выглядит застрявшим в реке, на самом деле является работником Фонда выживания орангутангов Борнео, некоммерческой организации, занимающейся защитой исчезающих видов.

Индонезия,страны,остров Борнео,орангутан


Рабочий охотился на змей из этого водоема, чтобы защитить приматов, но в ходе работы был прерван этим любопытным посетителем.
«Кто–то сказал ему, что в реке была змея. Смотритель зашел прочистить водоём. Орангутан пришел посмотреть, что он делает. Потом он подошел ближе и протянул руку. Смотритель отказался. Позже я спросил его, почему, и он ответил: «Это дикое животное, а не животное, которое мы знаем», — рассказал фотограф.

Category: Мир, Новости ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>