Февраль 8th, 2020

Елена Зеленская удивляет безупречным стилем

Сегодня начался официальный визит Президента Украины в Ватикан. Вместе с женой, Владимир Зеленский встретился с Папой Франциском. Для аудиенции первая леди выбрала лук в черных цветах.

Каждое появление четы Зеленских на официальных приемах – грандиозное событие не только для журналистов, но и для модной индустрии. Елена Зеленская часто поддерживает своего мужа во время ответственных рабочих поездок. Не стал исключением и официальный визит президента в Ватикан.