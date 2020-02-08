Елена Зеленская удивляет безупречным стилем

Сегодня начался официальный визит Президента Украины в Ватикан. Вместе с женой, Владимир Зеленский встретился с Папой Франциском. Для аудиенции первая леди выбрала лук в черных цветах.
Каждое появление четы Зеленских на официальных приемах – грандиозное событие не только для журналистов, но и для модной индустрии. Елена Зеленская часто поддерживает своего мужа во время ответственных рабочих поездок. Не стал исключением и официальный визит президента в Ватикан.
В очередной раз Елене удалось потрясти мировое сообщество своим изысканным вкусом. На аудиенции она предстала в сдержанном платье длины миди черного цвета с баской.
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