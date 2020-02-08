Февраль 8th, 2020

Джессика Симпсон презентовала автобиографическую книгу

Американская певица Джессика Симпсон выпустила мемуары под названием «Открытая книга», в которых изложила историю своей жизни.

В книге Джессика откровенно рассказала о проблемах, которые возникали на ее жизненном пути, о сексуальных домогательствах, которым подвергалась в детстве, о борьбе с алкогольной зависимостью и других сложных моментах.

Симпсон также откровенно написала о подтяжке живота, на которую пошла после вторых родов. Звезду огорчал ее внешний вид, наличие обвисшей кожи и лишний вес.Она даже стеснялась раздеваться перед мужем. Ее лечащий врач отговаривал от операции, предупреждая о риске летального исхода, но хирурггарантировал положительный результат . Однако результаты процедуры оставили артистку неудовлетворенной.