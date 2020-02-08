 
 
Февраль 8th, 2020

Дженнифер Энистон и ее бывший бойфренд Джон Майер кажется встречаются

На днях 50-летняя Дженнифер Энистон убедилась в том, что мир тесен. Актриса устроила встречу с подругами в отеле «Сансет Тауэр» в Лос-Анджелесе в тот самый час, когда туда зашел ее бывший возлюбленный, 42-летний американский исполнитель Джон Майер (у актрисы и певца был непродолжительный роман с 2008 по 2009 год).
Папарацци сфотографировали Джона и Дженнифер у входа в отель с разницей в несколько секунд. Скорее всего, они столкнулись друг с другом, но вечер провели порознь.

Джен и Джон находились в «Сансет Тауэр» в четверг вечером, но они не были вместе. Компанию Дженнифер составили подруги, и Джон был там отдельно от них. Большую часть вечера они провели в разных концах ресторана. Джен была сосредоточена на компании, с которой пришла. Они оба часто приходят сюда, а в этот раз оказались там в один вечер, но это случайное совпадение. Они ушли из отеля в одно и то же время. Джон — один, а Дженнифер — со своими подругами,

— рассказал инсайдер.

 

Дженнифер Энистон и Джон Майер

Дженнифер Энистон и Джон Майер в 2009 году 

После расставания с Майером Энистон защищала его от нападок прессы.

Готова защищать его и нас. Он замечательный парень. Мы заботимся друг о друге. Иногда в отношениях люди понимают, что им нужно сделать что-то еще, но при этом они любят друг друга. Это очень больно. Злого умысла не было. Мы разговариваем и обожаем друг друга,— говорила она о Джоне в интервью Vogue.

 

Джон Майер и Дженнифер Энистон

 

 

Дженнифер Энистон

 

 

Джон Майер

 

ИСТОЧНИК Enews

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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