Дженнифер Энистон и ее бывший бойфренд Джон Майер кажется встречаются

На днях 50-летняя Дженнифер Энистон убедилась в том, что мир тесен. Актриса устроила встречу с подругами в отеле «Сансет Тауэр» в Лос-Анджелесе в тот самый час, когда туда зашел ее бывший возлюбленный, 42-летний американский исполнитель Джон Майер (у актрисы и певца был непродолжительный роман с 2008 по 2009 год).

Папарацци сфотографировали Джона и Дженнифер у входа в отель с разницей в несколько секунд. Скорее всего, они столкнулись друг с другом, но вечер провели порознь.

Джен и Джон находились в «Сансет Тауэр» в четверг вечером, но они не были вместе. Компанию Дженнифер составили подруги, и Джон был там отдельно от них. Большую часть вечера они провели в разных концах ресторана. Джен была сосредоточена на компании, с которой пришла. Они оба часто приходят сюда, а в этот раз оказались там в один вечер, но это случайное совпадение. Они ушли из отеля в одно и то же время. Джон — один, а Дженнифер — со своими подругами,

— рассказал инсайдер.

Дженнифер Энистон и Джон Майер в 2009 году

После расставания с Майером Энистон защищала его от нападок прессы.