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Джеки Чан пообещал огромную премию за лекарство против коронавируса

Премию в 1 млн юаней ($143000) за разработку эффективного лекарства против нового коронавируса готов выплатить знаменитый актер китайского происхождения Джеки Чан, об этом он сообщил на своей странице социальной сети Weibo.

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По словам актера, его родная страна страдает. Он в данный момент жертвует медицинские маски, защитную одежду и постоянно ищет возможности поставок этих материалов в Китай. Также старается популяризировать знания о профилактике нового коронавируса.
«Пока я могу это делать, я могу помогать в борьбе с эпидемией и противодействовать хаосу в стране. Я готов на всё. Преодоление эпидемии неотделимо от поддержки науки. Я считаю, что многие люди думают так же, как и я. Я надеюсь, что у нас получится как можно скорее разработать специальные лекарства, чтобы спасти жизни больных соотечественников», — делится своими мыслями Джеки Чан.
Актер надеется, что его «наивная» идея выплатить премию в 1 млн юаней тому, кто разработает эффективное лекарство против коронавируса нового типа, независимо от того, кто это сделает, отдельный специалист или организация, поможет делу.
«Пожалуйста, поймите меня. Это не много денег. Я не хочу видеть пустые улицы, которые должны были быть процветающими. Я не хочу видеть грустных людей, которым следовало бы наслаждаться жизнью. Я хочу, чтобы граждане Китая уверенно шагали вперед!» — добавил Джеки Чан.

Tags: , | Category: Мир, Новости ﻿
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