Февраль 8th, 2020

Джеки Чан пообещал огромную премию за лекарство против коронавируса

Премию в 1 млн юаней ($143000) за разработку эффективного лекарства против нового коронавируса готов выплатить знаменитый актер китайского происхождения Джеки Чан, об этом он сообщил на своей странице социальной сети Weibo.



По словам актера, его родная страна страдает. Он в данный момент жертвует медицинские маски, защитную одежду и постоянно ищет возможности поставок этих материалов в Китай. Также старается популяризировать знания о профилактике нового коронавируса.

«Пока я могу это делать, я могу помогать в борьбе с эпидемией и противодействовать хаосу в стране. Я готов на всё. Преодоление эпидемии неотделимо от поддержки науки. Я считаю, что многие люди думают так же, как и я. Я надеюсь, что у нас получится как можно скорее разработать специальные лекарства, чтобы спасти жизни больных соотечественников», — делится своими мыслями Джеки Чан.

Актер надеется, что его «наивная» идея выплатить премию в 1 млн юаней тому, кто разработает эффективное лекарство против коронавируса нового типа, независимо от того, кто это сделает, отдельный специалист или организация, поможет делу.

«Пожалуйста, поймите меня. Это не много денег. Я не хочу видеть пустые улицы, которые должны были быть процветающими. Я не хочу видеть грустных людей, которым следовало бы наслаждаться жизнью. Я хочу, чтобы граждане Китая уверенно шагали вперед!» — добавил Джеки Чан.