Февраль 8th, 2020

Джастин Тимберлейк разводится с женой.

Певец Джастин Тимберлейк с женой Джессикой Бил переживают не самый простой период в отношениях. На днях молодые люди встретились с адвокатом по разводам.Одна из самых красивых пар Голливуда на гране расставания.

Проблемы в семье начались еще несколько месяцев назад, когда папарацци застукали Джастина в кафе с его партнершей по фильму «Палмер» Алишией Уэйнрайт.

Журналисты заметили,что актер был без обручального кольца и поглаживал девушку за руку. Горячие снимки тут же разлетелись в интернете.Артист не стал отмалчиваться и тут же публично извинился перед женой.

С тех пор их семейные отношения дали трещину. Пара начала посещать семейного психолога, чтобы спасти семью. Кажется, эта затея не увенчалась успехом.