 
 
Февраль 8th, 2020

Джастин Тимберлейк разводится с женой.

тимберлейкПевец Джастин Тимберлейк с женой Джессикой Бил переживают не самый простой период в отношениях. На днях молодые люди встретились с адвокатом по разводам.Одна из самых красивых пар Голливуда на гране расставания.

Проблемы в семье начались еще несколько месяцев назад, когда папарацци застукали Джастина в кафе с его партнершей по фильму «Палмер» Алишией Уэйнрайт.

Журналисты заметили,что актер был без обручального кольца и поглаживал девушку за руку. Горячие снимки тут же разлетелись в интернете.Артист не стал отмалчиваться и тут же публично извинился перед женой.

С тех пор их семейные отношения дали трещину. Пара начала посещать семейного психолога, чтобы спасти семью. Кажется, эта затея не увенчалась успехом.

 

 

Джастин и Джессика собираются развестись. Они пытались исправить ситуацию, но отношения между ними все еще ужасно напряже

Tags: , , , | Category: Мир, Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>