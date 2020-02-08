Джастин Тимберлейк разводится с женой.

Певец Джастин Тимберлейк с женой Джессикой Бил переживают не самый простой период в отношениях. На днях молодые люди встретились с адвокатом по разводам.Одна из самых красивых пар Голливуда на гране расставания.
Проблемы в семье начались еще несколько месяцев назад, когда папарацци застукали Джастина в кафе с его партнершей по фильму «Палмер» Алишией Уэйнрайт.
Журналисты заметили,что актер был без обручального кольца и поглаживал девушку за руку. Горячие снимки тут же разлетелись в интернете.Артист не стал отмалчиваться и тут же публично извинился перед женой.
С тех пор их семейные отношения дали трещину. Пара начала посещать семейного психолога, чтобы спасти семью. Кажется, эта затея не увенчалась успехом.
Джастин и Джессика собираются развестись. Они пытались исправить ситуацию, но отношения между ними все еще ужасно напряже
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