Февраль 8th, 2020

Браузер Хром начнет блокирвать загрузку файлов

Google объявил об усилении защиты пользователей от загрузки опасного контента. Браузер Chrome начнет блокировать загрузку некоторых файлов уже этим летом говорят в Chromium Blog. Начиная с версии Chrome 82, которая выйдет в апреле, пользователи будут видеть предупреждение о том, что они пытаются загрузить файл опасным способом. Под этим Google предусматривает ситуацию, когда пользователь хочет загрузить контент с сайта, который работает по защищенному протоколу HTTPS, но именно загрузка происходит по незащищенному HTTP.

В этой ситуации злоумышленники могут подменить безопасный файл на опасный. Версия Chrome 83 начнет блокировать загрузку с таких смешанных сайтов исполняемых файлов программ, например, exe (Windows) и apk (Android). Следующий выпуск браузера с августа будет также блокировать архивы (zip, iso и другие).

Chrome 85, который выйдет в сентябре, добавит к списку документов (pdf, docx и другие). И с версии Chrome 86 (октябрь 2020) будет блокироваться также загрузки мультимедиа (mp3, png и другие). Этот график касается настольных платформ Windows, macOS, Chrome OS, Linux. На мобильных платформах Android и iOS график внедрения блокировки загрузки будет опаздывать на один релиз. Показывать пользователям предупреждения об опасных загрузки начнет версия Chrome 83. Ранее сообщалось, что Google постепенно в течение двух лет прекратит поддержку сторонних cookie в браузере Google Chrome, которые отслеживают пользователей.