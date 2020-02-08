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Белецкий заявляет, что протесты против земельного закона будут наростать

белецНа законодательном уровне следует установить запрет на осуществление лицами с двойным гражданством купли-продажи украинской земли сельскохозяйственного назначения.
Об этом председатель партии «Национальный корпус», основатель и первый командир добровольческого полка «Азов», Андрей Белецкий заявил вечером 7 февраля 2020 во время дискуссии с советником премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам Алексеем Мушака на одном из телеканалов.

«Давайте Вы внесете правку, что люди с событийным гражданством не имеют права покупать землю», — обратился Белецкий к Мушака.

Представитель правительства, в свою очередь, не высказался против ограничений для тех, кто имеет более одного украинское гражданство, а предложил собственное решение этого вопроса.

«Там немного не так надо, если Вы хотите решить этот вопрос. И моя позиция была такова:» Приобретать право собственности могут только граждане Украины, которые получили это гражданство пять лет назад «. То есть прожил в Украине пять лет. И это у Вас снимает вопрос двойного гражданства «, — ответил советник премьера.

Белецкого же такой подход не удовлетворяет.

По словам политика, если порядок продажи земли в конце концов будет утвержден в том виде, который предлагается сейчас, протесты не утихнут.

«Люди будут однозначно бороться за отмену этого закона. Боритися — это право людей. Людей, которые работают на земле», — отметил Белецкий.

Tags: , | Category: Новости, Украина ﻿
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