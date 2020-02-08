



Процесс старения можно замедлить.

Так, американские ученые установили, что существует два фактора, которые влияют на процессы старения в организме человека.

Исследователи провели масштабный эксперимент к которому привлекли 250 студентов. Участников эксперимента подвергали стрессу и заставляли напряженно работать, сообщает CNBC.

Каждый раз, когда испытуемый проходил напряжение усердной работой или стрессовой ситуацией ему измеряли длину телометр, они предотвращают повреждение ДНК во время деления клеток.

Результаты оказались удивительными, всего два фактора, которым подвергается огромная часть человечества ежедневно, могут ускорить процесс старения ДНК в 6 раз. Поэтому медики советуют по возможности избегать стрессовых ситуаций и периодически расслабляться во время напряженного рабочего дня. Ведь это важно не только, чтобы замедлить старение, но и полезно для всего организма в целом.

Также, хирурги провели уникальную операцию. Медики провели сложную операцию по пересадки полового члена и мошонки военнослужащему, который получил тяжелое ранение. Донорские органы были не просто косметически вживлены, но и восстановлена их функциональность. Половой член, мошонка и часть брюшной стенки были взяты у умершего донора. Операция длилась 14 часов. Врачи отметили, что мужчина сможет восстановить сексуальную функцию после того, как срастутся нервные окончания.

Напоминаем, что медики назвали полезные для сердца сладости. Известно, что вкус сладостей способствует расширению сосудов. Например, это может стать вам спасателем во время ишемической болезни сердца. Сладкое может стать и подручным, и вспомогательным средством.

Акценты ранее сообщал, как облегчить заложенность носа без лекарств. Какой бы не была причина заложенности носа всегда есть выход. Даже если проблема запущена и ее невозможно вылечить, есть шанс улучшить ситуацию.