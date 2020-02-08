Февраль 8th, 2020

Адель прекращает концертную деятельность

Популярная британская певица Адель больше не будет давать концертов. Она заявила, что не уверенна в том, что когда-либо будет выступать в живую. Также звезда закрыла компанию Remedy Touring LLP, которая занималась организацией ее концертов.

Причину прекращения концертной деятельности Адель так и не назвала. Поклонники певицы очень огорчены, однако все еще надеются, что когда-нибудь смогут побывать на концерте любимой певицы.

Надо сказать, что это не первый раз, когда Адель уходит со сцены. Ранее она уже делала подобные заявления. Тогда она прекращала выступления, чтобы больше времени проводить с мужем и сыном. Однако вскоре Адель рассталась с Саймоном Конекки и снова вышла на сцену.