Февраль 7th, 2020

Звезду «Великолепного века» осудили почти на 17 лет заключения за наркоторговлю

Исполнителя роли Бехрам-паше задержали во время антинаркотических операций в провинции Стамбула.

Турецкого известного актера, звезду сериала «Величественный век» Аднана Коча приговорили к 16 годам и 8 месяцам тюремного заключения.

Как сообщает турецкое издание Cumhuriyet, он обвиняется в оказании вооруженного сопротивления полиции, захвате заложников, а также незаконном ношении огнестрельного оружия.

Задержание актера, сыгравшего роль Бехрам-паши в «Великолепном веке», его брата и еще трех человек произошло во время антинаркотических операций в провинции Стамбула. Утверждается, что они сопротивлялись, а потом взяли в заложники сотрудников полиции, ранив при этом шестерых из них. Кроме того, актер пытался уничтожить улики, свидетельствующие о том, что он употреблял запрещенные вещества.

Адвокат подсудимых настаивал на том, что инцидент произошел за неправомерное поведение должностных лиц. Он заявлял, что его клиенты уже получили наказание, поскольку их избили и у них были сломаны руки, и настаивал на их оправдание. Однако суд это не убедило.

Наконец, все участники события получили сроки — от 4 до 17 лет тюрьмы.

Заметим 38-летний Аднан Коч также известный ролью доктора Кемаля в сериале «Восточные сладости», совместного украинско-турецкого производства.

Примечательно то, что задержание Аднана и его подельников состоялось еще в марте 2018 года. Однако в течение двух лет, пока длился суд актер играл в кино и выступал с концертами.

Актер имеет жену и семилетнего сына.