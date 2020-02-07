Февраль 7th, 2020

Злата Огневич поделилась впечатлениями от отдыха на Бали

Известная украинская исполнительница Злата Огневич проводит отпуск в экзотической стране. Уже долгое время артистка отдыхает на Бали.

Злата Огневич часто отдыхает в жарком Таиланде, однако нынешнюю зимнюю отпуск решила провести на Бали. На своей странице в инстаграми звезда охотно делится с подписчиков эмоциями, публикуя фото и видео.

На днях Злата распространила в сети ролик, на котором рассказывает о духах, живущих на Бали. Певица показала свою естественную красоту и похвасталась красивым загаром.

«Остров тысячи духов и место, куда съезжаются тысячи людей со всех уголков мира! Повсюду здесь можно увидеть Храмы и подносы для Духов, ритуальные танцы и служение, встретить восход солнца на вулкане и любоваться водопадами», — пишет о Бали артистка.

Также Огневич добавила, что балийцы думают и действуют, ориентируясь на горы — приют богов.

«Они не начинают работу, не посоветовавшись с жрецом, чтобы узнать благоприятный этот день и это время, и как в этот момент соотносятся силы богов и демонов в космическом колесе времени», — рассказывает Злата.

Звезда добавила, что на Бали можно искупаться сразу в двух океанах: Индийском и Тихом, а также в балийский море, омывающие этот остров. По мнению певицы, Бали — это место, которое точно стоит посетить и почувствовать всем сердцем.