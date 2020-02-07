Впервые в Израиле: арабские воздушные шары сбивают из «гиперболоида»

К связкам таких шаров арабы привязывают опасные грузы – запалы, «зажигалки», взрывчатку, и запускают их через забор – простой и недорогой способ диверсионной деятельности.

Сегодня полиция опробовала в оперативной работе лазерную пушку, которая направленным лучом лопает воздушные шары, летящие из Газы через разделительный забор.

Судя по видеосъемке, «гиперболоид» внушительного размера и вида прожигает дыру в каждом шаре по очереди – те постепенно лопаются, и груз падает на землю, не долетая до забора.

Это орудие разработано специально для перехвата подобных объектов – как сообщается, его разрабатывали совместно силами полиции, Минобороны и компании «Оптидефенес».

В разработке принимали участие три физика, специализирующиеся на электронно-оптических приборах. Это профессор Ами Ишайя из университета им. Бен-Гуриона, доктора Рами Аарони и Уди Бен-Ами. Частично разработку вел технологический отдел ЦАХАЛа, систему для обнаружения и распознавания целей под названием SupervisIR поставила компания «Элбит».

По результатам сегодняшней работы пушка, которую назвали «Световым лезвием», сбила 90% всех воздушных шаров, летевших сегодня из Газы в направлении забора.

командующей пограничной полицией генерал-майор Яаков Шатбай следит в бинокль за эффективностью работы пушки

Эта система работает как днем, так и ночью, точная наводка позволяет засекать и распознавать шары в любое время суток, следить за их полетом и сбивать по вычисленным координатам, не причиняя вреда никаким другим объектам.

Пока неизвестно, будет ли эта пушка и дальше размещена в квадрате разделительного забора на постоянной основе, но в полиции отмечают, что первый оперативный опыт получился очень удачным.