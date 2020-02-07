Февраль 7th, 2020

Впервые смертельный коронавирус обнаружен при рождении ребенка

В Китае впервые диагностировали коронавирус 2019-nCoV у новорожденного ребенка, сообщает BBC со ссылкой на китайские власти. Он появился на свет второго февраля в городе Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка коронавируса. Саму болезнь диагностировали через 30 часов после появления ребенка на свет, но пока что непонятно, как именно он получил вирус — будучи еще в утробе матери или же при близком контакте с ней после рождения.

Согласно статье от пятого февраля, опубликованной в медицинском журнале JAMA, средняя возрастная категория пациентов, заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, — от 49 до 56 лет. Заразившихся детей не так много: та же ситуация наблюдалась и во время двух предыдущих вспышек коронавирусов, MERS-CoV, вызывающего ближневосточный респираторный синдром, и SARS — коронавируса, вызывающего атипичную пневмонию.

Ребенок с симптомами заражения новым коронавирусом родился у женщины с уже диагностированным заболеванием, и пока что неясно, как именно вирус появился у младенца. С одной стороны, он мог передаться еще в утробе матери, но с другой — заболевание диагностировали только через 30 часов, поэтому ребенок вполне мог заразиться от матери уже после рождения. Сообщается, что состояние ребенка оценивается как стабильное — сейчас за ним наблюдают врачи.