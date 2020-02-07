Великая Китайская стена — миф или реальнось? Попробуем разобраться.

«Бывают дороги, по которым не идут; бывают армии, на которые не нападают; бывают крепости, из-за которых не борются; бывают местности, из-за которых не сражаются; бывают повеления государя, которых не выполняют».

«Искусство войны». Сунь-цзы

Эта тема очень популярна в интернете. Конечно же она похожа на «теорию заговоров», но ведь есть же много фактов, которые кажутся вполне логичными.

В Китае вам обязательно расскажут про величественный памятник протяженностью несколько тысяч километров и про основателя Циньской династии, благодаря повелению которого более двух тысячелетий назад в Поднебесной была построена Великая китайская стена.

Однако некоторые современные ученые очень сильно сомневаются в том, в том, что этот символ могущества китайской империи существовал до середины 20-го века. Так что же показывают туристам? – скажете вы… А туристам показывают то, что было построено китайскими коммунистами во второй половине прошлого века.

Согласно официальной исторической версии Великую стену, предназначенную оградить страну от набегов кочевых народов, стали возводить в III веке до н.э. по воле легендарного императора Цинь Ши Хуан Ди, первого правителя объединившего Китай в одно государство.

Считается, что до наших дней дошла Великая стена, построенная, главным образом, в эпоху династии Мин (1368-1644), а всего выделяют три исторических периода активного строительства Великой стены: эпоха Цинь в III веке до н.э., эпоха Хань в III веке и эпоха Мин.

По существу под наименованием «Великая китайская стена» объединяют, по крайней мере, три крупных проекта в разные исторические эпохи, которые по оценкам специалистов в общей сложности насчитывают общую протяженность стен не менее 13 тысяч км.

С падением Мин и установлением в Китае маньчжурской династии Цинь (1644-1911) строительные работы прекратились. Таким образом, в основном сохранилась стена, строительство которой завершилось в середине XVII века.

Понятно, что строительство столь грандиозного фортификационного сооружения потребовало от китайского государства мобилизации огромных материальных и человеческих ресурсов, на пределе возможностей.

Историки утверждают, что одновременно на строительстве Великой стены было занято до миллиона человек и строительство сопровождалось чудовищными человеческими жертвами (по другим данным было привлечено три миллиона строителей, то есть половина мужского населения древнего Китая).

Не ясно, правда, какой конечный смысл усматривали китайские власти в сооружении Великой стены, поскольку у Китая не имелось необходимых военных сил, не то чтобы оборонять, а хотя бы надёжно контролировать стену на всём её протяжении.

Вероятно, в силу этого обстоятельства ничего конкретно не известно о роли Великой стены в обороне Китая. Тем не менее, китайские правители две тысячи лет упорно возводили эти стены. Ну что ж, должно быть нам просто не дано понять логику древних китайцев.

А вот так не парадная Эти остатки Стены находятся в Цзяюйгуань — городском округе в провинции Ганьсу КНР. Фотография сделана 11 октября 2005 года. (Фото Greg Baker | AP):

Однако многие китаеведы сознают слабую убедительность предложенных исследователями предмета рациональных мотивов, должно быть побудивших древних китайцев создать Великую стену. И для объяснения более чем странной истории уникального сооружения произносят философские тирады примерно такого содержания:

«Стена должна была служить крайней северной линией возможной экспансии самих китайцев, она должна была предохранять подданных «Срединной империи» от перехода к полукочевому образу жизни, от слияния с варварами. Стена должна была чётко зафиксировать границы китайской цивилизации, способствовать консолидации единой империи, только что составленной из ряда завоёванных царств».

Ученых просто поразила вопиющая нелепость этого фортификационного сооружения. Великую стену нельзя назвать неэффективным оборонительным объектом, с любой вменяемой военной точки зрения она вопиюще абсурдна. Как видим, стена проходит по хребтам труднодоступных гор и холмов.

Зачем строить стену в горах, куда не то что кочевники на лошадях, но и пешая армия вряд ли долезет?!.. Или стратеги Поднебесной империи опасались нападения племён диких скалолазов? Видимо, угроза нашествия орд злобных альпинистов действительно сильно пугала древнекитайские власти, поскольку при доступной им примитивной технике строительства трудности возведения оборонительной стены в горах возрастали неимоверно.

И венец фантастического абсурда, если приглядеться, то видно, что стена в некоторых местах пересечения горных хребтов ветвится, образуя издевательски бессмысленные петли и разветвления.

Оказывается, туристам обычно показывают один из участков Великой стены, расположенный в 60 км к северо-западу от Пекина. Это район горы Бадалин (Badaling), протяженность стены составляет 50 км. Стена находится в прекрасном состоянии, что и не удивительно – её реконструкция на этом участке была проведена в 50-х годах 20 века. Фактически стена была построена заново, хотя утверждается, что на старых фундаментах.

Более китайцам показать нечего, никаких иных внушающих доверие остатков от якобы существовавших тысяч километров Великой стены не в наличии не имеется.

Участок Стены к западу от городского округа Иньчуань, 25 июня 2007 года. (Фото Frederic J. Brown | AFP | Getty Images):

Вернёмся к вопросу, почему же всё-таки Великую стену повели в горах. Тут есть свои резоны, кроме тех, что возможно воссоздали и продлили, возможно, имевшиеся в ущельях и горных дефиле старые укрепления доманьчжурской эпохи.

Строительство древнего исторического памятника в горах имеет свои преимущества. Наблюдателю трудно удостовериться, действительно ли руины Великой стены уходят на тысячи километров по горным хребтам, как ему говорят.

К тому же в горах невозможно установить, насколько стары фундаменты стены. За несколько веков каменные постройки на обычном грунте, заносимые осадочными породами, неотвратимо погружаются в землю на несколько метров, и это легко проверить.

А на скальном грунте подобного явления не наблюдается, и недавнюю постройку легко выдать за очень древнюю. Да и к тому же в горах отсутствует многочисленное местное население, потенциальный неудобный свидетель строительства исторической достопримечательности.

Вряд ли первоначально фрагменты Великой стены севернее Пекина были построены в значительных размерах, даже для Китая начала XIX века это трудная задача.

Туристическая часть

Похоже на то, что те несколько десятков километров Великой стены, которые показывают туристам, по большей части впервые возвели при Великом Кормчем Мао Цзэдуне. Тоже в своем роде китайский император, но все-таки не нельзя сказать, что очень древний

Вот одно из мнений: фальсифицировать можно то, что существует в оригинале, например, банкноту или картину. Есть оригинал и можно его скопировать, чем и занимаются художники-фальсификаторы и фальшивомонетчики. Если копия сделана хорошо, бывает трудно определить фальшивку, доказать, что это не подлинник. А в случае с китайской стеной, нельзя сказать, что это фальшивка. Потому что никакой реальной стены в древности не было.

Поэтому оригинальный продукт современного творчества трудолюбивых китайских строителей не с чем сравнивать. Скорее это некое квази-исторически обоснованное грандиозное архитектурное творчество. Продукт знаменитого китайского стремления к порядку. Сегодня это Великий туристический аттракцион, достойный занесения в книгу Гиннеса рекордов.

Остатки крепости 14-го века в Цзяюйгуане, 15 сентября 2009 года. (Фото Sigismund von Dobschutz):

Вот какими вопросами задался Валентин Сапунов

1. От кого, собственно, должна была защищать Стена? Официальная версия – от кочевников, гуннов, вандалов – неубедительна. Китай к моменту создания Стены являлся самым мощным государством региона, и, возможно, всего мира. Его армия была хорошо вооруженной и обученной. Об этом можно судить очень конкретно – в гробнице императора Цинь Шихуана археологи раскопали полномасштабную модель его войска. Тысячи терракотовых воинов в полной экипировке, с конями, повозками, должны были сопровождать императора на том свете. Северные народы того времени не имели серьезных армий, жили в основном, в периоде неолита. Опасности для китайской армии они представлять не могли. Возникает подозрение, что с военной точки зрения Стена была мало нужна.

2. Почему значительная часть стены построена в горах? Она проходит по хребтам, над обрывами и каньонами, извивается по неприступным скалам. Так оборонительные сооружения не строят. В горах и без защитных стен передвижение войск затруднено. Даже в наше время в Афганистане и Чечне современные механизированные войска движутся не через гребни гор, а только по ущельям и перевалам. Чтобы остановить войска в горах, достаточно небольших крепостей, господствующих над ущельями. Севернее и южнее Великой стены тянутся равнины. Логичнее и по много раз дешевле было бы поставить стену там, а горы при этом служили бы дополнительным естественным препятствием врагу.

3. Почему стена при фантастической длине имеет сравнительно небольшую высоту – от 3 до 8 метров, редко где до 10? Это намного ниже, чем в большинстве европейских замков и русских кремлей. Сильная армия, оснащенная техникой штурма (лестницы, передвижные деревянные башни) могла, выбрав уязвимое место на относительно ровном участке местности, преодолеть Стену и вторгнуться в Китай. Так и произошло в 1211 году, когда Китай легко был завоеван полчищами Чингис-хана.

4. Почему Великая Китайская стена ориентирована на обе стороны? Все фортификационные сооружения имеют зубцы и поребрики на стенах со стороны, обращенной к неприятелю. В сторону своих зубцы не ставят. Это бессмысленно и затруднило бы обслуживание воинов на стенах, подвоз боеприпасов. Во многих местах зубцы и бойницы ориентированы вглубь своей территории, туда же, на юг сдвинуты некоторые башни. Получается, что строители стены предполагали наличие противника и со своей стороны. С кем они собирались в этом случае сражаться?

Начнем рассуждения с анализа личности автора идеи Стены – императора Цинь Шихуана (259 – 210 до н.э.).

Личность его была неординарной и во многом, типичной для самодержца. Блестящий организаторский талант и государственное мышление он сочетал с патологической жестокостью, подозрительностью и самодурством. Совсем юным 13-летним человеком он стал князем государства Цинь. Именно здесь была впервые освоена технология черной металлургии. Сразу же она была применена к нуждам армии. Обладая более совершенным оружием, чем соседи, оснащенные бронзовыми мечами, армия княжества Цинь быстро завоевала значительную часть территории страны. С 221 г до н.э. успешный воин и политик стал главой объединенного китайского государства – империи. С этого времени он стал носить имя Цинь Шихуан (в другой транскрипции – Шихуанди). Как у всякого узурпатора, у него было много врагов. Император окружил себя армией телохранителей. Опасаясь убийц, он создал у себя во дворце первый магнитный контроль оружия. По совету специалистов, он повелел поставить при входе арку из магнитного железняка. Если у входящего было спрятано железное оружие, магнитные силы вырывали его из-под одежды. Немедленно поспевала стража и начинала выяснять, зачем входящий хотел войти во дворец вооруженным. Опасаясь за власть и жизнь, император заболел манией преследования. Он везде усматривал заговоры. Метод профилактики он избрал традиционный – массовый террор. По малейшему подозрению в нелояльности людей хватали, пытали и казнили. Площади городов Китая непрерывно оглашались криками людей, коих разрубали на части, варили живьем в котлах, жарили на сковородах. Жесткий террор подталкивал многих на бегство из страны.

Постоянный стресс, неправильный образ жизни пошатнул здоровье императора. Разыгралась язва 12-перстной кишки. После 40 лет появились симптомы раннего старения. Какие-то мудрецы, а скорее, шарлатаны рассказали ему легенду о дереве, растущем за морем на востоке. Плоды дерева, якобы, излечивают ото всех болезней и продлевают молодость. Император повелел немедленно снабдить экспедицию за сказочными плодами. Несколько больших джонок достигли берегов современной Японии, основали там поселение и решили остаться. Они справедливо решили, что мифического дерева не существует. Если же они вернуться с пустыми руками, крутой император будет шибко ругаться, а может, придумает чего похуже. Это поселение в дальнейшем стало началом формирования японского государства.

Видя, что вернуть здоровье и молодость наука не в состоянии, он обрушил гнев на ученых. “Исторический”, или, скорее, истерический указ императора гласил – “Сжечь все книги и казнить всех ученых!”. Часть специалистов и трудов, связанных с военным делом и сельским хозяйством, император под давлением общественности все же амнистировал. Однако большинство бесценных манускриптов сгорело, а 460 ученых, составлявших тогдашний цвет интеллектуальной элиты, кончили жизнь в жестоких мучениях.

Именно этому императору, как отмечалось, принадлежит идея Великой стены. Строительные работы начинались не с нуля. На севере страны уже были оборонительные сооружения. Идея состояла в том, чтобы объединить их в единую фортификационную систему. Зачем?

Эта фотография сделана в 1998 году в горах Иньшань. 200-километровый участок Великой китайской стены, построенный во времена династии Цинь (221-207 до н.э.), был обнаружен археологами во (Фото Wang Yebiao, Xinhua | AP):

Самое простое объяснение – самое реальное

Прибегнем к аналогиям. Египетские пирамиды не имели практического смысла. Они демонстрировали величие фараонов и их власть, способность заставить сотни тысяч людей делать любое, пусть даже бессмысленное действие. Таких сооружений, имеющих цель лишь возвеличение власти, на Земле более чем достаточно.

Так же и Великая стена – символ могущества Шихуана и других китайских императоров, подхвативших эстафету грандиозной стройки. Нужно заметить, что в отличие от многих других подобных монументов Стена живописна и по-своему красива, гармонично сочетается с природой. К работе были привлечены талантливые фортификаторы, знающие толк в восточном понимании красоты.

Была и вторая потребность в Стене, более прозаическая. Волны императорского террора, самодурство феодалов и чиновников вынуждали крестьян в массовом порядке бежать в поисках лучшей жизни.

Основной путь был на север, в Сибирь. Именно там китайские мужики мечтали найти землю и волю. Интерес к Сибири как аналогу Земли обетованной издавна будоражил простых китайцев, и издавна этому народу было свойственно расползаться по всему свету.

Исторические аналогии напрашиваются сами собой. Зачем шли в Сибирь русские поселенцы? За лучшей долей, за землей и волей. Спасались от царского гнева и барского самодурства.

Чтобы остановить бесконтрольную миграцию на север, подрывающую неограниченную власть императора и дворян и создавали Великую стену. Серьезной армии она не удержала бы. Однако перекрыть путь крестьянам, идущим по горным тропам, обремененным нехитрым скарбом, женами и детьми, Стена могла. А ежели на прорыв шли мужики поудалее, возглавляемые этаким китайским Ермаком, их встречал дождь стрел из-за зубцов, обращенных в сторону собственного народа. Аналогов таких невеселых событий в истории более чем достаточно. Вспомним Берлинскую стену. Официально построенная против агрессии Запада, она ставила цель остановить бегство жителей ГДР туда, где жизнь была лучше, или, по крайней мере, казалась таковой. С аналогичной целью в сталинские времена создали на десятки тысяч километров самую укрепленную в мире границу, прозванную “железным занавесом”. Может не случайно, Великая Китайская стена в сознании народов мира приобрела двойной смысл. С одной стороны это символ Китая. С другой – символ китайской изолированности от остального мира.

Это тоже часть Великой китайской стены в городском округе Цзяюйгуан, построенной во времена династии Мин (1372 г.) Фотография 2003 года. (Фото Goh Chai Hin | AFP | Getty Images):

Есть даже предположение о том, что «Великая стена» является творением не древних китайцев, а их северных соседей.

Ещё в 2006 году президент Академии фундаментальных наук Андрей Александрович Тюняев в статье «Великую китайскую стену строили… не китайцы!», сделал предположение о некитайском происхождении Великой стены. Фактически современный Китай присвоил достижение другой цивилизации. В современной китайской историографии была изменена и задача стены: изначально она защищала Север от Юга, а не китайский юг от «северных варваров». Исследователи говорят о том, что бойницы значительной части стены смотрят на юг, а не на север. Это можно увидеть в произведениях китайского рисунка, ряде фотографий, на наиболее древних не модернизированных под нужды туристической индустрии участках стены.

По мнению Тюняева, последние участки Великой стены были построены аналогично русским и европейским средневековым укреплениям, основная задача которых – это защита от воздействия орудий. Строить подобные фортификационные сооружения начали не ранее 15-го столетия, когда на полях битв широко распространились пушки. Кроме того, стена обозначала границу между Китаем и Россией. В тот период истории граница между Россией и Китаем проходила по «Китайской» стене». На карте Азии XVIII века, которая была изготовлена Королевской Академией в Амстердаме, в этом регионе отмечены два географических образования: на севере располагалась Тартария (Tartarie), а на юге — Китай (Chine), северная граница которого шла примерно вдоль 40-й параллели, т. е. точно по Великой стене. На этой голландской карте Великая стена обозначена жирной линией и подписана «Muraille de la Chine». С французского это словосочетание переводят как «Китайская стена», но можно перевести и как «стена от Китая», или «стена, отграничивающая от Китая». Кроме того, политическое значение Великой стены подтверждают и другие карты: на карте 1754 года «Carte de l’Asie» стена тоже проходит по границе между Китаем и Великой Татарией (Тартарией). В академической 10-томной Всемирной Истории размещена карта Цинской Империи второй половины XVII — XVIII вв., на которой подробно показана Великая стена, которая проходит точно по границе между Россией и Китаем.

Мы находимся в 180 км к северу от Пекина. В отличие от большинства других участков вокруг столицы, отреставрированных для туризма, эта часть Стены, относящаяся к временам династии Мин (примерно 1368 год), была оставлена в первозданном виде. 24 мая 2006 года. (Фото Frederic J. Brown | AFP | Getty Images):

Далее приводятся вот такие доказательства:

АРХИТЕКТУРНЫЙ стиль стены, находящейся ныне на территории Китая, запечатлён особенностями постройки «отпечатки рук» её создателей. Элементы стены и башен, аналогичные фрагментам стены, в Средневековье можно найти только в архитектуре древнерусских оборонительных сооружений центральных областей России – «северной архитектуре».

Андрей Тюняев предлагает сравнить две башни – из Китайской стены и из Новгородского кремля. Форма башен одинакова: прямоугольник, слегка зауженный кверху. Со стены внутрь и той и другой башни ведёт вход, перекрытый круглой аркой, выложенной из того же кирпича, что и стена с башней. Каждая из башен имеет два верхних «рабочих» этажа. В первом этаже и той и другой башни сделаны круглоарочные окна. Количество окон первого этажа и у той и у другой башни – 3 на одной стороне и 4 на другой. Высота окон примерно одинаковая – около 130–160 сантиметров.

На верхнем (втором) этаже расположены бойницы. Они выполнены в виде прямоугольных узких пазов шириной примерно 35–45 см. Количество таких бойниц в китайской башне – 3 в глубину и 4 в ширину, а в новгородской – 4 в глубину и 5 в ширину. На верхнем этаже «китайской» башни по самому её краю идут квадратные отверстия. Такие же отверстия есть и в новгородской башне, и из них торчат концы стропил, на которых держится деревянная крыша.

Такая же ситуация в сравнении китайской башни и башни Тульского кремля. У китайской и тульской башен одинаковое число бойниц в ширину – их по 4. И одинаковое количество арочных проёмов – по 4. На верхнем этаже между большими бойницами находятся малые – у китайской и у тульской башен. Форма башен по-прежнему одинакова. В тульской башне, как и в китайской, использован белый камень. Одинаково выполнены своды: у тульской – ворот, у «китайской» – входов.

Для сравнения можно также использовать русские башни Никольских ворот (Смоленск) и северной крепостной стены Никитского монастыря (Переславль-Залесский, XVI век), а также башню в Суздале (середина XVII века). Вывод: конструктивные особенности башен Китайской стены обнаруживают практически точные аналогии среди башен русских кремлей.

А что говорит сравнение сохранившихся башен китайского города Пекина со средневековыми башнями Европы? Крепостные стены испанского города Авилы и Пекина весьма сходны между собой, особенно в том, что башни расположены очень часто и практически не имеют архитектурных приспособлений для военных нужд. Пекинские башни имеют только верхнюю палубу с бойницами, причём выложены в одну высоту со всей остальной стеной.

Ни испанские ни пекинские башни, не обнаруживают столь высокого сходства с оборонительными башнями Китайской стены, как это проявляют башни русских кремлей и крепостных стен. И это повод для размышлений историкам.

Время не щадит никого и ничто. Эти холмы на самом деле тоже являются остатками Стены в городском округе Иньчуань, Китай. (Фото Kim Siefert):

А вот рассуждения Лексутова Сергея Владимировича

В хрониках писано, что стену строили две тысячи лет. В смысле обороны — абсолютно бессмысленное строительство. Это что же, пока стену строили в одном месте, в других местах кочевники беспрепятственно гуляли по Китаю аж в течение двух тысяч лет? А вот цепь крепостей и валов можно строить и улучшать в течение двух тысяч лет. Крепости нужны, чтобы в них оборонялись гарнизоны от превосходящих сил противника, а так же для расквартирования мобильных отрядов конницы, чтобы немедленно отправиться в погоню за отрядом разбойников, перешедшим границу.

Я долго думал, кто и зачем в Китае построил это бессмысленное циклопическое сооружение? Кроме Мао Цзе Дуна просто некому! С присущей ему мудростью, он нашел великолепное средство, как адаптировать к труду десятки миллионов здоровых мужиков, которые до этого тридцать лет воевали, и кроме как воевать ничего не умели. Это представить немыслимо, какой начался бы бардак в Китае, если бы демобилизовали одновременно такое количество солдат!

А то, что китайцы и сами верят, что стена стоит уже две тысячи лет, объясняется очень просто. В чистое поле приходит батальон дембелей, командир им растолковывает: — «Вот тут, на этом самом месте стояла Великая китайская стена, но злыдни варвары ее разрушили, нам предстоит ее отреставрировать». И миллионы людей искренне верили, что они не строили, а лишь реставрировали Великую китайскую стену. В самом деле, стена сложена из ровных, явно выпиленных блоков. Это что же, в Европе камень пилить не умели, а в Китае сподобились? К тому же пилили камень мягких пород, а крепости лучше строить из гранита или базальта, или из чего-нибудь не менее твердого. А граниты и базальты научились пилить только в двадцатом веке. На всем протяжении в четыре с половиной тысячи километров стена сложена из однообразных блоков одинаковых размеров, а ведь за две тысячи лет способы обработки камня неизбежно должны были измениться. Да и строительные методы за века меняются.

От этой части Великой китайской стены в городском округе Цзяюйгуан, возведенной в 16 веке, почти ничего не осталось, но ее восстановили в 1987 году. (Фото Greg Baker | AP):

Особый интерес представляет собой версия А. Галанина, известного ботаника, совершившего десятки экспедиций, в том числе и в Китай.

Этот исследователь считает, что Великая Китайская Стена строилась для защиты от песчаных бурь пустынь Ала-Шань и Ордос. Он обратил внимание, что на карте, составленной в начале ХХ века русским путешественников П. Козловом, видно, как Стена проходит по границе подвижных песков, а в некоторых местах имеет значительные ответвления. А ведь именно близ пустынь исследователями и археологами было обнаружено несколько параллельных стен. Галанин объясняет это явление очень просто: когда одну стену заносило песком, возводилась другая. Исследователь не отрицает военного предназначения Стены в ее восточной части, но западная часть Стены выполняла, по его мнению, функцию защиты земледельческих районов от природной стихии.

Западный край Великой китайской стены рядом с округом Цзяюйгуан, 30 мая 2007 года. (Фото Michael Goodine):

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

Возможно, ответы — в верованиях самих жителей Поднебесной? Нам, людям современности, трудно поверить в то, что наши предки стали бы возводить барьеры для отражения агрессии мнимых врагов, например бесплотных потусторонних сущностей с недобрыми помыслами. Но в том-то все и дело, что наши далекие предшественники считали злых духов совершенно реальными существами.

Жители Китая (как сегодня, так и в прошлом) убеждены, что окружающий их мир населяют тысячи демонических созданий.опасныхдлячеловека. Одно из названий стены звучит как «место, где обитают 10 тысяч духов».

Еще один любопытный факт: Великая Китайская стена тянется не по прямой линии, а по извилистой. И особенности рельефа здесь ни при чем. Если присмотреться, то можно обнаружить, что даже на равнинных участках она «петляет». Какова же была логика древних строителей?

Древние верили, что все эти существа могут передвигаться исключительно по прямой и не в силах обходить возникающие на пути препятствия. Можетбыть, Великая Китайская стена была возведена с целью преградить им дорогу?

Между тем, известно, что император Цинь Шихуан-ди во время строительства постоянно совещался с астрологами и консультировался с предсказателями. Согласно легенде, прорицатели поведали емуотом,что принести славу повелителю и обеспечить надежную оборону государству может ужасная жертва — захороненные в стене тела несчастных, погибших во время возведения сооружения. Как знать, возможно, эти безымянные строители и сегодня стоят на вечной страже рубежей Поднебесной…

Конечно же это не все версии, а какой придерживаетесь вы ?

Посмотрим еще на фото стены:

Старая часть Стены в городском уезде Лункоу (провинция Шаньдун). (Фото Kim Siefert):

Стена к северо-востоку от Пекина, 29 декабря 1999. Эту часть тоже не пощадило время. (Фото Greg Baker | AP):

А это уже «туристическая» часть Великой китайской стены рядом с Пекином. (Фото Saad Akhtar):

Участок Стены на окраине Пекина под названием «Бадалин», 1 июня 2010 года. (Фото Liu Jin | AFP | Getty Images):

Департамент культуры Китая периодически делает обмеры Великой китайской стены, 14 марта 2006 года. (Фото China Photos | Getty Images):

Неплохо сохранившаяся часть Стены около поселка Dongjiakou. (Фото Kim Siefert):

Некоторые участки Великой китайской стены поглотила природа…(Фото Kim Siefert):

Относительно новая фотография Стены из провинции Хэбэй, 17 июля 2012. (Фото Ed Jones | AFP | Getty Images):

Некоторые туристы ставят прямо на Стене палатки. Участок «Бадалин», 24 сентября 2010. (Фото Frederic J. Brown | AFP | Getty Images):

Еще один участок Стены, слившийся с природой. 80 км от Пекина, 30 сентября 2012. (Фото David Gray | Reuters):

Арка бывшей сторожевой башни, 30 сентября 2012. (Фото David Gray | Reuters):

Поскольку Стена идет через горы, пустыни и реки, есть участки, когда она поднимается почти вертикально вверх. Провинция Хэбэй, 17 июля 2012. (Фото Ed Jones | AFP | Getty Images):

«Туристическая» часть Великой китайской стены в 80 км от центра Пекина, 7 мая 2011 года. (Фото Jason Lee | Reuters):

Осенние пейзажи у Великой китайской стены. (Фото Kim Siefert):

Старая фотография. Это президент США Ричард Никсон стоит на Великой Китайской стене недалеко от Пекина, 24 февраля 1972 года. (Фото AP):

Свадебная фотосессия, 18 октября 2009 года. (Фото David Gray | Reuters):

Участок Стены рядом с Пекином. (Фото Kim Siefert):

Участок Стены «Бадалин» и гор, 24 сентября 2010 года. (Фото Frederic J. Brown | AFP | Getty Images):

Слияние с природой, городской округ Циньхуандао. (Фото Kim Siefert):

Рядом с Пекином, 8 июля 2007 года. (Фото Ng Han Guan | AP):

Акция в сторожевой башне по случаю Международного дня борьбы с наркотиками в Пекине, 26 июня 2006 года. (Фото China Photos | Getty Images):

Участок Великой китайской стены Сыматай. В 1987 году был внесен в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. (Фото Bobby Yip | Reuters):

Китайская провинция Хэбэй, 18 сентября 2011 года. (Фото Alexander F. Yuan | AP):

Закончим сегодняшний обзор интересным участком Великой китайской стены с названием «Голова старого дракона» времен династии Мин (1368—1644). Это место, где Стена встречается с морем. Находится в провинции Хэбэй, 9 июля 2009 года. (Фото Andrew Wong | Getty Images):