Февраль 7th, 2020

В Японии появился похоронный сервис для секс-кукол

В Японии запустили сервис по утилизации секс-кукол. Отличие этого сервиса в том, что вместо привычной утилизации компания проводит настоящие похороны.

Если клиент заказывает пакет «Стандарт», то в него входят услуги отпевания, последнего фото с «любимой», сам процесс утилизации и вручение соответствующего сертификата. При желании «скорбящего» ему могут выдать видеодоказательство утилизации. За все это придется заплатить примерно 460 долларов.

В «Премиальном» пакете, который стоит 830 долларов, предусматривается услуга, в которой клиент присутствует при «погребении» куклы. «Скончавшуюся» разберут специальными ритуальными ножами, а части ее тела «на память» отдадут клиенту.

Для экономных есть вариант за 280 долларов. За эти деньги куклу отпоют, выдадут сертификат, но утилизируют без видеосъемки.