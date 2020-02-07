Февраль 7th, 2020

В США создают систему обороны от гиперзвукового оружия

Запуск спутника группировки SBIRS U.S. Air Force

Агентство по противоракетной обороне США (MDA) объявило тендер на разработку прототипов систем перехвата гиперзвукового оружия. Как пишет Defense News, сбор заявок на участие в тендере будет производиться до 19 марта 2020 года включительно. При этом в агентстве отметили, что после рассмотрения заявок компаний, военные могут выбрать несколько из них для разработки прототипа, а могут закрыть тендер, не выбрав ни одну из фирм. Конечной целью программы является испытание прототипа перехватчика гиперзвуковых планеров.

Одним из активных разработчиков гиперзвукового вооружения в мире является Россия. В частности, российские предприятия занимаются созданием гиперзвуковых ракет для стратегических бомбардировщиков Ту-160М и Ту-95МС и многоцелевых подводных лодок проекта «Хаски». На боевое дежурство страны уже приняты гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Кинжал», включенные в номенклатуру вооружений истребителей-перехватичков МиГ-31БМ, и планеры «Авангард». Россию и Китай США считают потенциальными военными противниками.

Тендер, объявленный MDA, получил название Hypersonic Defense Regional Glide Phase Weapons System (региональная система обороны от гиперзвукового оружия на этапе планирования). Сокращенно военные обозначают программу RGPWS. Программа предполагает создание системы управления перехватчиком гиперзвуковых целей и самого перехватчика. По итогам тендера будут проводиться пусковые испытания самого перехватчика, причем он должен будет только показать возможность быстрого полета и управляемости в воздухе. Перехвата реальных или виртуальных целей осуществляться не будет.

После этих испытаний военные уже выберут победителя тендера, с которым будет заключен контракт на доводку прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия и проведение его испытаний с перехватом виртуальной цели. На этих испытаниях система управления перехватчиком будет получать сгенерированные компьютером координаты цели, которой на самом деле не существует. В случае, если перехватчик прилетит по указанным координатам в расчетное время, испытания будут признаны успешными.

Точные сроки разработки прототипов систем защиты от гиперзвукового оружия MDA не указало, отметив лишь, что этап эскизного проектирования перехватчиков займет не больше полутора лет. Другие подробности о проводимом тендере засекречены. В частности, военные не раскрывают, какие требования предъявляют военные к перспективным системам. В MDA также отметили, что этот тендер проводится отдельно от другого конкурса — HDWS (Hypersonic Defense Weapon System, система защиты от гиперзвукового оружия). Он проводится с ноября 2018 года.

В сентябре 2019 года в рамках тендера HDWS Агентство противоракетной обороны заключило контракты с тремя американскими компаниями: Boeing, Lockheed Martin и Raytheon. В рамках этих контрактов компании должны будут разработать эскизные проекты системы защиты от гиперзвукового оружия. В отличие от тендера RGPWS, предполагающего создание региональной системы обороны (исходя из названия можно предположить возможность защиты нескольких государств, вероятно, это будет вариант ЕвроПРО для защиты от гиперзвукового оружия), на тендере HDWS будут созданы системы национальной обороны.

Подробности проектов, разрабатываемых в рамках тендера HDWS не раскрываются. Известно только, что Lockheed Martin получила контракт на разработку предварительного проекта систем под кодовыми названиями Valkyrie и Dart, Raytheon — системы под названием SM3-HAWK и системы с использованием направленного источника энергии, а Boeing — системы HYVINT. Стоимость каждого из контрактов составила около 4,4 миллиона долларов. Все работы в рамках соглашений должны быть завершены до 2 мая 2020 года.

В декабре 2018 года заместитель министра обороны США по исследованиям и разработками Майкл Гриффин объявил, что перспективные системы защиты от гиперзвукового оружия потребуют более полного и точного радиолокационного покрытия, систем наблюдения космического базирования и усовершенствованных перехватчиков. Для создания системы защиты от гиперзвукового вооружения придется решить несколько проблем, одной из которых является отсутствие у США радиолокационных станций дальнего обзора, способных контролировать пространство на дальности нескольких тысяч километров.

В состав перспективной системы защиты от гиперзвукового оружия потребуется включить новые спутники, способные обнаруживать летящие в атмосфере гиперзвуковые объекты. По словам Гриффина, в настоящее время США такими системами обнаружения не располагают, а существующие спутники обнаружить и сопроводить гиперзвуковую цель обычно не могут. Наконец, новой системе потребуются перехватчики, которые смогут поражать гиперзвуковые цели на большой дальности на их крейсерском маломаневренном участке полета.