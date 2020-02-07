Февраль 7th, 2020

В российском городе тело младенца сдали в переработку мусора

Сотрудники мусоросортировочного завода в Тюмени обнаружили среди отходов на конвейерной ленте тело мертвого младенца с плацентой и пуповиной, сообщает «72.ру».





Фото: Павел Львов / РИА Новости



Инцидент произошел 5 февраля. Предположительный возраст ребенка — около суток.



Издание уточняет, что похожая история произошла в городе в мае 2019 года, когда тело новорожденного с незавязанной пуповиной нашли на другом мусоросортировочном заводе.



В начале февраля 35-летняя жительница Ставропольского края родила сына дома и тут же убила его, нанеся 40 ударов ножницами. Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, женщина завернула его в пакет и положила в сумку. Она собиралась захоронить тело, но почувствовала себя плохо, и ее увезли на скорой.