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В российском городе тело младенца сдали в переработку мусора

Сотрудники мусоросортировочного завода в Тюмени обнаружили среди отходов на конвейерной ленте тело мертвого младенца с плацентой и пуповиной, сообщает «72.ру».


Фото: Павел Львов / РИА Новости

Инцидент произошел 5 февраля. Предположительный возраст ребенка — около суток.

Издание уточняет, что похожая история произошла в городе в мае 2019 года, когда тело новорожденного с незавязанной пуповиной нашли на другом мусоросортировочном заводе.

В начале февраля 35-летняя жительница Ставропольского края родила сына дома и тут же убила его, нанеся 40 ударов ножницами. Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, женщина завернула его в пакет и положила в сумку. Она собиралась захоронить тело, но почувствовала себя плохо, и ее увезли на скорой.

Category: Новости, Россия ﻿
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