Февраль 7th, 2020

В приложении «Дія» зарегистрировалось более 300 тысяч человек

В приложении «Дія», в котором сейчас доступны водительские права и техпаспорт в электронном формате, авторизовались более 310 тыс. Человек. Об этом в Facebook сообщил председатель Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, по состоянию на 20:30 6 февраля в программе «Дія» авторизовались 310 031 пользователь. Также в программе были успешно отражены 165900 водительских удостоверений и 133,6 тысячи технических паспортов.

«Сервис удаленной верификации работает. Со временем с вашей помощью докажем конверсию до 100%», — отметил Федоров.

Напомним, вчера состоялась презентация мобильного приложения «Дія», которая позволяет хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн.