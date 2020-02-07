Февраль 7th, 2020

В пирамиде Хеопса нашли секретную комнату



В пирамиде Хеопса нашли секретную комнату — группа польских археологив зашла на нижний уровень пирамиды Хеопса. Под неосторожными шагами пол просел и вся экспедиция смогла спуститься в закрытую камеру, о которой ранее исследователи не догадывались. Об этом сообщает «Радио Польши»



Это помещение было не известно никому ранее. Его длина около 30 метров, высота примерно два метра. Что интересно, тоннель проходит сначала под пирамидой, а потом поднимается наверх, доводя до самой середины.



Экспедиция распаковала оборудование, чтобы заранее видеть следующие возможные пустоты. Ученые использовали технологию мюонной радиографии — она дает возможность сканировать всю породу, обнаруживая пустые полости высокочувствительным радаром.



В найденной камере по стенам расположены сосуды с пергаментными свитками. Открывать их ученые пока не стали, не желая случайно повредить хрупкий пергамент



Египтологи уверяют, что эта скрытая камера — первая с XIX века находка такого масштаба. Возраст пирамиды Хеопса (она же великая пирамида Гизы) составляет 4,5 тысячи лет. Наверняка в ее стенах ученых ждет еще немало открытий.



Фото: dailymail