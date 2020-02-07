Февраль 7th, 2020

В Китае случайно огласили «странное» число жертв коронавируса — 24,5 тысячи человек

В Китае случайно огласили «странное» число жертв коронавируса — 24,5 тысячи человек, однако данные были быстро удалены. В то же время многие жители поднебесной, считают, что данные могут отражать реальную картину. Информация вызвала настоящий шторм в китайских соцсетях.

Китайская инвестиционная холдинговая компания Tencent опубликовала статистику реальной заболеваемости и смертности от нового коронавируса.

Как сообщает портал KazanFirst, шокирующие цифры появились на сайте технологического гиганта, которого уже не раз обвиняли в сокрытии правды о распространении эпидемии.

Согласно опубликованной статистике, реальная смертность превышает официальную в 80 раз. Жертвами болезни уже стали, якобы, 24,5 тыс. человек.

Число заразившихся, по данным компании, достигло 154 тыс. человек. При этом очень быстро эти данные пропали с сайта и появились новые, приближенные к официальным.

Напомним, в китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром вспышки нового коронавируса, за истекшие сутки были зарегистрированы 69 смертей от вызванной вирусом пневмонии. Общее число жертв коронавируса в материковом Китае увеличилось до 636 человек. Инфицированы 31161 человек, сообщают медицинские власти страны.