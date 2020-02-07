Февраль 7th, 2020

В Египте обнаружена идеально сохранившаяся гробница древнего жреца

В Гизе, в комплексе древних пирамид, обнаружена исключительно хорошо сохранившаяся могила древнеегипетского верховного жреца времен пятой династии фараонов Древнего Египта. В усыпальнице обнаружили богатую роспись на стенах и более пятидесяти статуй.

Гробница, возраст который оценили в 4,5 тысячи лет, состоит из прямоугольного холла площадью порядка 30 квадратных метров и подвального помещения в конце. Захоронение включает в себя пять погребальных шахт. Гробница идеально сохранилась.

Неразграбленная могила жреца по имени Уахти (Wahtye), возраст которой составляет 4,4 тысячи лет была найдена в египетском некрополе Саккара в 30 километрах от Каира. В Египте назвали гробницу одной из главных находок .

«Это одна из наиболее красивых и наиболее значительных находок, благодаря ее цветным росписям, скульптурам, а также тому факту, что она обнаружена неразграбленной», — сказал министр по делам древностей.

Уахти обладал титулами божественного надзирателя, советника царя и смотрителя священной ладьи. Он служил при дворе фараона Пятой династии Нефериркаре Какаи, который правил примерно в 2475-2465 годах до нашей эры.