Угроза санкций обрушила капитализацию «Роснефти» на $4 млрд за 4 часа

Акции «Роснефти» обвалились на Московской бирже в пятницу, побив рекорд падения с апреля 2018 года.За четыре часа торгов капитализация крупнейшей добывающей компании России, на которую приходится каждый второй баррель, извлеченный из недр, упала на 255 миллиардов рублей, или 4 млрд долларов.

Распродажа началась с первых же минут торгов и за полчаса уронила котировки на 2,7%. К полудню падение ускорилось до 4%, а к 14.26 мск достигло 5,2%. В результате бумаги «Роснефти» переписали минимум с начала года — 450,55 рубля за штуку.

«Давление на «Роснефть» оказывают риски введения санкций» со стороны США, объясняют аналитики БКС. Новые меры против российской компании, уже отрезанной от западных технологий и кредитов, могут быть включены в санкционный пакет против Венесуэлы, который будет готов в ближайшие 30 дней.

О том, что США рассматривают возможность наказать «Роснефть» за торговлю венесуэльской нефтью и поддержку режима Мадуро, в среду сообщил ТАСС высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа. В четверг ту же информацию подтвердили Bloomberg источники в Белом доме.

По их словам, санкции могут посеять хаос и взлет цен на мировом рынке нефти, что вызывает опасения администрации.

О санкциях против «Роснефти», которая, по данным Reuters, покупает и перепродает в Азию две трети нефтедобычи Венесуэлы, США раздумывают с 2018 года. Однако на этот раз угрозу рынок воспринял как никогда серьезно. Вслед за акциями заметно подешевели долговые бумаги «Роснефти»: бонды с погашением в 2022 году (Роснефть04) к 16.39 мск падают на 1,53%.