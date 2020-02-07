Февраль 7th, 2020

Ученые заявилил о пользе ночных кошмаров

Ученые Женевы и США в совместном исследовании пришли к выводу, что плохие сновидения могут оказать стимулирующее влияние на мозг и «натренировать» нервную систему, в результате чего она лучше готова к реагированию на возможные стрессовые обстоятельства в реальной жизни. Публикация размещена в журнале Human Brain Mapping.

Специалисты уверены, что к снам можно прибегать в качестве терапевтического метода для избавления от состояния тревоги у пациентов.

В эксперименте приняли участие 18 человек. При помощи электроэнцефалограммы эксперты вычислили активность различных участков мозга во время сна.

В результате выяснилось, что за ощущение страха во сне ответственны островковая доля и передняя поясная кора головного мозга.

Островковая доля также влияет на оценку эмоций при пробуждении и систематически активируется при ощущении страха. Передняя поясная кора помогает подготовить организм к реагированию на угрозу.

В ходе второго эксперимента, в котором участвовали 89 человек, ученые выяснили, чем сильнее страх у человека во время сна, тем меньше активируются островковая доля и поясная кора.

Таким образом была отмечена связь между эмоциями во сне и в условиях бодрствования.