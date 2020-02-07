Февраль 7th, 2020

Ученые выяснили, из-за чего прекратилось строительство статуй на острове Пасхи

Остров Пасхи (Рапа-Нуи) известен своей тщательно продуманной ритуальной архитектурой, особенно многочисленными статуями — моаи и монументальными платформами, которые их поддерживали. Считалось, что строительство этих памятников прекратилось где около 1600 года, после большого социального потрясения.

«Наше исследование противоречит этому. Мы знаем, конечно, что, если мы правы, нам действительно нужно бросить вызов самим себе (и археологическим записям), чтобы подтвердить наши аргументы. В этом случае мы смотрели на темп строительных событий, связанных с большими платформами », — сказал Карл Липо, антрополог из Университета Бингемтона.

Исследователи во главе с Робертом Дж. ДиНаполи из Университета Орегона изучили радиоуглеродные датировки и етноисторические отчеты для количественной оценки начала, скорости и окончания строительства памятников для проверки гипотезы коллапса.

Исследователи обнаружили, что строительство статуй моаи началось вскоре после прибытия людей на остров и быстро увеличивалось, в период между началом 14 и серединой 15 века. Более того — строительство продолжалось и после европейского контакта в 1722 году.

«Мы обнаружили, что люди начали строить памятники вскоре после прибытия на остров и они продолжили это строительство в период после прибытия европейцев. Это было бы не так, если бы произошел некий коллапс перед контактом — тогда мы должны были увидеть, что все строительные работы прекратились задолго до 1722 года. Отсутствие такой схемы подтверждает наши заявления », — сказал Липо.

«Как только европейцы прибывают на остров, происходит много задокументированных трагических событий из-за болезней, убийства. Эти события абсолютно чужды островитянам и, несомненно, имеют разрушительные последствия. Однако, люди Рапа-Нуи продолжили свои традиции перед лицом огромных трудностей », — добавил ученый.