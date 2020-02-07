Февраль 7th, 2020

Ученые вырастили доисторические финиковые пальмы эпохи фараонов из найденных семян

Ученые вырастили доисторические финиковые пальмы эпохи фараонов из найденных семян. Семена, которым более 2000 лет как оказалось неплохо сохранились.

Ученые вырастили шесть финиковых пальм Phoenix dactylifera из семян возрастом в 2000 лет найденных в ходе археологических раскопок в Иудейской пустыне. Древние финики — разновидности фруктов, которые в конечном итоге привели к созданию современных лакомств, которые мы знаем и любим сегодня . Они были желанным товаром два тысячелетия назад. Теперь исследователи успешно прорастили некоторые из этих древних семян, воссоздав вкусные плодоносящие деревья прошлого и их карамелеподобную щедрость. Как оказалось плоды прошлого хоть и мельче, но более сладкие на вкус.