Ученые вырастили доисторические финиковые пальмы эпохи фараонов из найденных семян. Семена, которым более 2000 лет как оказалось неплохо сохранились.
Ученые вырастили шесть финиковых пальм Phoenix dactylifera из семян возрастом в 2000 лет найденных в ходе археологических раскопок в Иудейской пустыне. Древние финики — разновидности фруктов, которые в конечном итоге привели к созданию современных лакомств, которые мы знаем и любим сегодня . Они были желанным товаром два тысячелетия назад. Теперь исследователи успешно прорастили некоторые из этих древних семян, воссоздав вкусные плодоносящие деревья прошлого и их карамелеподобную щедрость. Как оказалось плоды прошлого хоть и мельче, но более сладкие на вкус.
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