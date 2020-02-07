Февраль 7th, 2020

Ученые открыли три этапа старения





Ученые Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов.

По их данным, данный процесс делится на три части.



Отмечается, что первый этап старения наступает в 34 года, а второй — в 60 лет. При этом третий этап начинается в 78 лет.



К таким выводам они пришли после проведения анализа белков плазмы крови более чем у четырех тысяч человек в возрасте от 18 до 95 лет. Ученые обнаружили обнаружили нелинейные изменения в их структуре в зависимости от возраста испытуемых.



Как отмечается в материале, открытие может позволить более эффективно бороться с возрастными заболеваниями.



Украинский генетик Виктор Досенко уверяет, что генетически замедлить старение невозможно.



Новая форма стресса, называемая архитектурным дефектом хроматина, или стрессом хроматина, запускает в клетках реакцию, которая приводит к увеличению продолжительности жизни.



Американские ученые выяснили, сколько шагов в день необходимо совершать, чтобы чувствовать себя лучше. Результатом проведенных тестов стали примерно 4,5 тысяч шагов.