Февраль 7th, 2020

Ученые открыли необычные полезные свойства зеленого чая







Зеленый чай положительно влияет на организм, но китайские исследователи из Пекинского института здоровья открыли и новые неожиданные полоджительные свойства древнего напитка.

Врачи рассказали о новых свойствах зеленого чая и как он воздействует на работу организма.

Во-первых, на 100 граммов сухого чая приходится более 20 граммов белка, 4 граммов углеводов, примерно 5 граммов жира.



Во-вторых, в готовом виде в этом горячем напитке содержится много витаминов и элементов, таких как кальций, магний, железо, фтор, фосфор, натрий, токоферолы, полифенолы, каротиноиды.



Что касается кофеина, то здесь очень важно обращать внимание на сорт чая: в одном его может быть очень мало, во втором — больше, чем в самом кофе.



Зеленый чай нормализует работу кровеносной системы, способствует жиросжиганию и налаживает работу метаболизма, поэтому его рекомендуют худеющим.



Кроме того, в данном напитке содержится много антиоксидантов, которые способствуют продлению молодости.