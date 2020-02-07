Февраль 7th, 2020

У берегов Эстонии затонуло российское судно

Российский рыболовный траулер затонул в ночь на пятницу у берегов Эстонии, семь членов экипажа удалось спасти.

В спасении членов экипажа участвовали финское спасательное судно, эстонские корабли и вертолет.

В пограничной службе Эстонии сообщили, что сигнал бедствия с судна поступил в четверг в 23:40 в 15 милях к северу от полуострова Юминда в Балтийском море.

В траулера вышло из строя рулевое управление, а две секции наполнились водой. Судно легло в дрейф, через некоторое время на борту исчезло электропитание.

Центр морской охраны Эстонии организовал совместную спасательную операцию с Финляндией и сообщил о траулер кораблям, которые находились поблизости.

Первым на помощь прибыл танкер под либерийским флагом, который нашел в воде спасательный плот. Людей подняли на борт, двух пострадавших доставили вертолетом в больницу в Хельсинки.

Эстонский полицейский вертолет доставил остальных пятерых членов экипажа для медицинской проверки в эстонскую больницу. Все члены экипажа — граждане Российской Федерации.