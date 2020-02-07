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ЦРУ рассекретило документы о секретной базе Гитлера в Антарктиде

швабВ Центральном разведывательном управлении нашли информацию о секретнуой базе Третьего Рейха в Антарктиде. Скорее всего, речь идет о загадочной «Базе-211″. Так, были рассекречены документация и  планы данной базы, а также список личного офицерского состава.

Согласно американским законам эти документы должны быть рассекречены через 60 лет. Секретная база была найдена Вооруженными силами США еще в 1947 году. Специалисты изучали ее в течение 2 лет.Базу смогли обнаружить, когда во время облета территории был замечен разрушенный причал, где швартовались подводные лодки Германии. Основная ее часть расположена под землей, а на поверхности было расположено несколько малозаметных построек.

Следует отметить, что база включала склады топлива, взлетно-посадочную полосу, а также ангар для подводной лодки. Все оборудование было вывезено сразу же после того, как нашли базу.

Историки считают, что найденная база была построена еще в 1938 году и была частью проекта «Новая Швабия». В амбициозные планы Третьего Рейха входило создание большой базы в Антарктиде, где был бы расположен значительный воинский контингент.

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