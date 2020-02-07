Февраль 7th, 2020

Стали известны подробности романа Киану Ривза и Александры Грант: «Они вместе уже очень давно»

В ноябре прошлого года 55-летний голливудский актер Киану Ривз и 46-летняя художница Александра Грант впервые вышли в свет как пара. В том же месяце СМИ сообщили об их помолвке. Столь стремительное развитие событий удивило поклонников актера (многие годы он появлялся на публике в одиночестве), но только не близких друзей Киану. Инсайдер рассказал прессе, что роман Ривза и Грант продолжался не один год.

Они вместе уже очень давно. Помню, как несколько лет назад Александра сказала мне: «Киану Ривз — мой парень». Она ходила с ним на многие мероприятия, просто внезапно все узнали, что он встречается с ней,