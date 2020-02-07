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Специально обученные терьеры уничтожили грузовик крыс на британской ферме за 7 часов (фото)

Фермер в Стоффорде (Великобритания) страдал от нашествия крыс. Он решил привлечь к борьбе с грызунами компанию по уничтожению грызунов, которая использует собак. В результате 8 специально обученных терьеров 7 часов работали над уничтожением грызунов.

Результат потрясающий — 700 уничтоженных крыс, причем некоторые крысы были весом не менее 1 кг! Такое количество уничтоженных грызунов поразило даже хозяев собак, это настоящий рекорд.

терьеры

34-летний управляющий компании по уничтожению грызунов Эд Кук считает, что такой метод борьбы намного гуманнее. Ведь собака убивает крысу всего за несколько секунд, а от крысиного яда грызун в мучениях умирает 48 часов.





 

Category: Мир, Новости ﻿
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