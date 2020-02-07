 
 
Февраль 7th, 2020

Съемки нового «Безумного Макса» стартуют уже этим летом

Съемки нового "Безумного Макса" стартуют уже этим летом

Наконец-то. Режиссер старой трилогии с Мелом Гибсоном и «Дороги ярости» с Томом Харди Джордж Миллер готовится приступить к работе над новой частью франшизы, сообщает Geeks WorldWide.

Слухи об этом ходили давно, но только сейчас в новостях появилась конкретика. Если все пройдет гладко, то съемочный процесс новой истории Макса Рокатански начнется уже этим августом и пройдет в австралийской пустыне.

Известно, что к роли Макса вернется Том Харди. Появится ли в новом сюжете героиня Шарлиз Терон Фуриоса, пока неясно.

Отметим, что в марте Миллер приступает к съемкам более скромного проекта под названием «Три тысячи лет желания», в котором заняты Идрис Эльба и Тильда Суинтон. Режиссер должен будет успеть завершить работу до августа.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>