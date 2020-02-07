Февраль 7th, 2020

Селена Гомес впервые вышла в открытом платье после болезни

Вчера в Лос-Анджелесе прошла ежегодная премия Hollywood Beauty Awards 2020, главной звездой которой стала 27-летняя Селена Гомес. На бьюти-премию певица приехала в сопровождении своей верной команды помощников: стилиста Кейт Янг, визажиста Хун Ваннго и парикмахера Мариссы Марино.

Селена Гомес

На этот раз Кейт, Хун и Марисса подобрали для Гомес очень нежный образ: на ней было пастельно-розовое платье со спущенными плечами свободного кроя, дополненное серебристыми босоножками. Яркой деталью в look’е Селены стала морковная помада, а волосы были собраны в небрежный пучок.

На мероприятии Селена выглядела счастливой, много улыбалась, охотно позировала фотографам и много шутила, сидя за столом со своей командой. Кстати, один из таких моментов попал на видео: на нем Гомес рассказывает, что рукава на ее платье расположены настолько низко, что она не может даже спокойно выпить воды.