Февраль 7th, 2020

Селена Гомес снялась в провокативной фотосессии и рассказала о своей депрессии

Американская певица Селена Гомес стала звездой нового номера Dazed, где примерила несколько очень пикантных и откровенных образов.

Автором фотографий стала Brianna Capozzi, которая специализируется на подобных фотоистории. Стилист Emma Wyman одела Селену в самые разнообразные вещи в стиле 80-х, которые подчеркивали ее фигуру и пышную грудь, что выглядывала из-под глубоких декольте. Провокационные позы певицы, которые редко себе позволяет артистка, добавили перчинки фотографиям.

В интервью для издания Селена Гомес рассказала о постоянной борьбе с депрессией и паническими атаками, которые являются побочными эффектами болезни волчанки, однако требуют отдельного лечения. Впрочем звезда убеждена, что это ее только закаляет и делает сильнее.

«Есть вещи, которые лучше бы со мной не случались вообще. Но без них я бы не стала примером и поддержкой для тех людей, которым пришлось пройти через то же самое. Именно по этой причине я и решилась на написание песни Lose You To Love Me — я надеялась, что она поможет многим людям исцелиться и понять, что они не одиноки со своими проблемами. С выпуском этой песни я также отпустила то, что так долго хранила в своей душе. Поэтому я благодарна судьбе за все нехорошие главы в моей жизни. Я стала намного сильнее и мужественным «, — отметила Селена.