Февраль 7th, 2020 Российский медик признался в убийстве 10 или более ветеранов и заявил, что продолжит их убивать

Фото: «Двач»



Один из пользователей форума «Двач», представившийся анестезистом, в постах сайта признался, что умерщвляет пациентов, которые могли оказаться ветеранами, и ему это доставляет удовольствие. Внимание на эту публикацию обратило издание Readovka.



О преступлениях россиянин рассказал, обсуждая проделки живодеров, пишут журналисты.



«Ох, забыл сказать, что я еще и медик, и мне доставляет причинять умирающим людишкам мучения, что ты сделаешь? Ничего. А я сделаю, и возможно тебе или твоим родственникам, сучий потрох», — писал он. В подтверждение медбрат прикрепил к посту фотографию, где запечатлен его рабочий костюм, пистолет и бейдж. Также он сообщил, что работает в реанимации.



Однако в слова медика никто из пользователей «Двача» не поверил. Они уточнили у анестезиста, какую боль тот причиняет своим пациентам. «За 10+ трупов не посадили, нет, не нассав в утку, просто отключаю от ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких), и наблюдаю за агонией, очень забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть, но не получается», — описывает свои действия российский медик.



Одни участники форума насторожились и предположили, что 10 летальных случаев в практике одного медбрата не могли не вызвать подозрения. Другие принялись рассекречивать пользователя. Предполагаемого медика они смогли найти в тот же день — в этом помогли зацепки, которые он дал сам: информация о том, что он имеет отношение к реанимации, имя, отчество и должность с бейджа. В интернете они также обнаружили фотографии возможного убийцы и сравнили руку со снимка — она оказалась похожа.



По данным пользователей форума «Двач», это Сергей Владимирович В. — медицинский брат-анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Начальник госпиталя Александр Розуван в беседе с журналистами издания Readovka отказался проводить внутреннюю проверку, поскольку не имеет информации о случившемся.



В феврале 2019 года сообщалось, что в городской больнице Челябинска врачом-терапевтом работал мужчина, ранее убивший подростка и выпивший его кровь. Борис Кондрашин совершил ритуальную расправу над одноклассником, расчленил тело, а собранную кровь жертвы выпил из специально подготовленной серебряной рюмки. После задержания он назвал себя вампиром по имени «барон фон Гинцель» и заявил, что совершил содеянное «во славу темных сил». Экспертиза признала его невменяемым, суд отправил Кондрашина на принудительное лечение, и спустя 10 лет его отпустили под наблюдение врачей. Дети прощались через соцсети во время пожара в Кемерово

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