Февраль 7th, 2020

Россия обвинила Израиль, что он опять якобы прикрылся российским гражданским самолетом.

Российское министерство обороны обвинило Израиль в том, что вчерашний удар по Дамаску поставил под угрозу российский пассажирский самолет с 172 пассажирами на борту.



Самолет сделал вынужденную посадку на базе российских ВВС в Хмеймим.





Российское агентство РИА Новости, со ссылкой на министерство обороны России сообщило следующее:



Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской ПВО, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском. В результате самолет увели на российскую авиабазу «Хмеймим», сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.



По словам генерала, после 2 часов ночи в четверг четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска.



Конашенков добавил, что сирийские правительственные войска активно применяли зенитные ракетные комплексы ПВО при отражении израильского налета.



В этот момент в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, на борту которого были 172 пассажира. Как отметил Конашенков, только благодаря оперативным действиям диспетчеров столичной воздушной гавани и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести аэробус из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на базе «Хмеймим».



Генерал подчеркнул, что во всем мире движение пассажирских рейсов осуществляется в известных высотных эшелонах, которые радиолокационные средства Израиля отчетливо видят. Он добавил, что не менее отчетливо израильские РЛС видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска.



«Таким образом, проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС», — отметил Конашенков.



Он выразил сожаление в связи с тем, что «подобные операции израильских стратегов» «ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей».





По сообщениям сирийских источников, 6 февраля Израиль нанес удары по нескольким целям в районе Дамаска, а система ПВО Сирии сбила несколько ракет. «Наши средства противовоздушной обороны противостояли израильской атаке к западу от столицы», сообщает государственное информационное агентство SANA, добавляя, что атака была осуществлена ​​из «оккупированного сирийского» воздушного пространства на Голанских высотах. Они «смогли сбить большинство ракет противника до того, как они достигли своих целей».



Корреспонденты AFP в нескольких районах Дамаска услышали громкие взрывы около 1:15 (2315 по Гринвичу).



Государственное телевидение транслировало видео, на котором видны и слышны громкие взрывы. Сообщается, что израильские удары были нанесены по району Аль-Кисва, Мардж аль-Султан и Джиср Багдад.



По меньшей мере три правительственные и проиранские позиции возле Дамаска и к западу от столицы подверглись обстрелу, согласно Сирийской организации по правам человека (SOHR), которая заявила, что в одном из районов вспыхнул пожар.



Позднее сообщалось, что количество погибших увеличилось до 23. Израиль не комментирует эту информацию.

http://mignews.com/news/politic/world/070220_70511_10326.html