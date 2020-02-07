Нидерландский университет выплатил деньги российским хакерам за разблокировку данных





Нидерландский университет выполнил требования хакеров, выплатив им 220 тысяч долларов в биткойнах, чтобы разблокировать компьютерные системы учебного заведения.

Вице-президент Маастрихтского университета Ник Бос объявил на пресс-конференции в среду, что он подчинился требованиям хакеров, поскольку в противном случае ему пришлось бы перестраивать всю свою ИТ-сеть, чтобы вернуться к нормальному режиму работы, передает агентство Reuters.

«Это могло повредить работе студентов, ученых, сотрудников, а также непрерывности работы института», — сказал вице-президент университета Ник Бос.

Бос подтвердил, что злоумышленники получили доступ к сети после взлома учетной записи электронной почты сотрудника в ноябре 2019 года с помощью фишинга.

24 декабря прошлого года хакеры зашифровали компьютерные системы университета, включая рабочие станции и почтовые серверы, и потребовали 30 биткоинов за инструмент для их разблокировки (на тот момент на сумму 216 тысяч долларов, сегодня — 294 тысяч долларов).

Компания по кибербезопасности Fox-IT, нанятая Маастрихтским университетом для восстановления своих систем, обнаружила, что атаку провела российская группа киберпреступников TA505, также известная как Evil Corp.