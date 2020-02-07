 
 
Февраль 7th, 2020

Нидерландский университет выплатил деньги российским хакерам за разблокировку данных



Нидерландский университет выполнил требования хакеров, выплатив им 220 тысяч долларов в биткойнах, чтобы разблокировать компьютерные системы учебного заведения.

Вице-президент Маастрихтского университета Ник Бос объявил на пресс-конференции в среду, что он подчинился требованиям хакеров, поскольку в противном случае ему пришлось бы перестраивать всю свою ИТ-сеть, чтобы вернуться к нормальному режиму работы, передает агентство Reuters.
«Это могло повредить работе студентов, ученых, сотрудников, а также непрерывности работы института», — сказал вице-президент университета Ник Бос.

Бос подтвердил, что злоумышленники получили доступ к сети после взлома учетной записи электронной почты сотрудника в ноябре 2019 года с помощью фишинга.

24 декабря прошлого года хакеры зашифровали компьютерные системы университета, включая рабочие станции и почтовые серверы, и потребовали 30 биткоинов за инструмент для их разблокировки (на тот момент на сумму 216 тысяч долларов, сегодня — 294 тысяч долларов).

Компания по кибербезопасности Fox-IT, нанятая Маастрихтским университетом для восстановления своих систем, обнаружила, что атаку провела российская группа киберпреступников TA505, также известная как Evil Corp.

Category: Новости, Россия ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>