Февраль 7th, 2020

Мэттью Перри завел аккаунт в Инстаграм

Известный канадско-американский актер, звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри завел аккаунт в социальной сети Instagram. Этого момента долго ждали поклонники и друзья знаменитости.

Мэттью, известный ролью Чендлера Бинга в «Друзьях», не любит показывать свою жизнь на публике и редко появляется на светских мероприятиях. Все уже привыкли к этому, однако звезда умеет удивлять. Мэттью Перри стал шестым актером культового сериала, по которому теперь можно будет наблюдать в инстаграми.

Пока на его странице нет сообщений, однако Перри уже успел подписаться на 21 друга. За страницей актера уже следят более полутора миллиона пользователей социальной сети.