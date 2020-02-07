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Мэттью Перри завел аккаунт в Инстаграм

перриИзвестный канадско-американский актер, звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри завел аккаунт в социальной сети Instagram. Этого момента долго ждали поклонники и друзья знаменитости.

Мэттью, известный ролью Чендлера Бинга в «Друзьях», не любит показывать свою жизнь на публике и редко появляется на светских мероприятиях. Все уже привыкли к этому, однако звезда умеет удивлять. Мэттью Перри стал шестым актером культового сериала, по которому теперь можно будет наблюдать в инстаграми.

Пока на его странице нет сообщений, однако Перри уже успел подписаться на 21 друга. За страницей актера уже следят более полутора миллиона пользователей социальной сети.

Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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