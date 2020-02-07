Февраль 7th, 2020

Королевская благодарность. Стало известно, как Елизавета II отблагодарила спасителя своей дочери

20 марта 1974 единственную дочь британской королевы Елизаветы II пытались похитить. На тот момент принцессе Анне было 24 года. Когда она возвращалась с мужем из благотворительного мероприятия в Букингемский дворец, 26-летний Йен Болл открыл стрельбу и пытался похитить члена королевской семьи. Но этому помешал случайный прохожий — боксер Рон Расселл. Вот уже прошло много лет, а человек только сейчас рассказал, как его отблагодарила Ее Величество.

Как сообщает издание Mirror, от королевской семьи Рон тогда получил орден за мужество в стенах Букингемского дворца. Он с трепетом вспоминает слова Ее Величества: «Медаль вы получаете из рук королевы, а благодарность — от сердца любящей матери».

Но медалью королевская щедрость не ограничилось — монаршая семья выплатила его ипотеку за дом. На тот момент 27-летний Рон переживал кризис материального положения. Через 45 лет после спасения принцессы Анны, человек снова испытывает финансовые трудности и решился на продажу медали за храбрость. Сообщается, что на аукционе он сможет выручить около 20 000 фунтов стерлингов