Февраль 7th, 2020

Коронавирус обнаружили у 31 тыс. человек. С начала эпидемии погибли 636 человек

По состоянию на утро 7 февраля общее число заразившихся новым коронавирусом превысило 31,1 тыс. человек, из них 962 находятся в тяжелом состоянии. От коронавируса 2019-nCoV погибли уже 636 человек, говорится в сообщении национальной комиссии здравоохранения КНР.

Большая часть погибших от коронавируса — 618 человек — приходится на китайскую провинцию Хубэй, где находится город Ухань, в котором началась вспышка заболевания. В то же время, по данным медиков, 1 тыс. 541 человека удалось вылечить, их выписали из больниц.

За пределами Китая больше всего заболевших в Японии, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее и Австралии. В России выявлено два случая заболевания — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая, их состояние оценивается как стабильное. В настоящее время из-за угрозы распространения коронавируса закрыта российско-китайская граница на Дальнем Востоке. Вакцины от новой коронавирусной инфекции до сих пор нет.

Новый вирус выявили в городе Ухань в конце декабря 2019 года, после чего случаи заражения зафиксировали в десятках стран. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.