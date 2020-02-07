Февраль 7th, 2020

Ким Кардашьян и Канье Уэст попались папарацци за поцелуем.

Ким Кардашьян — успешная бизнесвумен и счастливая жена — умеет виртуозно совмещать работу и личную жизнь. На недавней презентации своей новой коллекции бренда белья Skims она доказала это снова. 39-летняя звезда устроила роскошный ивент в нью-йоркском универмаге Nordstrom, где показала очередную линию корректирующего белья. Зная, как много труда жена вкладывает в свое детище, Канье пришел на ивент вместе с ней. Рэпер не отходил от любимой ни на шаг и был особенно нежен. Он держал Ким за руку, вечер трогательно ее занимал, а напоследок папарацци удалось застать пару за поцелуем. Таки образом пара развеяла слухи о проблемах в отношениях.

Тревожные слухи о расставании в звездном семействе появились относительно недавно. Инсайдеры даже утверждали, что пара посещает психолога, так как не может справиться с проблемами самостоятельно. По словам тех же очевидцев, супруги уже пару лет назад прибегали к подобным методам, и это действительно помогло им пережить кризис.

Считают также, что причиной кризиса стало появление четвертого ребенка в семье пары. Так, ребенок должен был сблизить супругов, но якобы все произошло наоборот. Не мог не повлиять на отношения в семье и тот факт, что Канье стал проводить воскресные службы. Вместе с церковным хором рэпер исполняет евангельские песни. События происходят в закрытой обстановке, попасть на мероприятие можно только по приглашению и подписав документ о неразглашении информации о событии. Говорят, завсегдатаями «духовного» ивента является много знаменитостей, включая Кортни Лав, Орландо Блума и Кэти Перри