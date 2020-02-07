Февраль 7th, 2020

Известный хореограф рассказал о своем опыте употребления наркотиков

О пагубных привычки, которые появляются у знаменитостей, готов рассказать не каждый. Известный хореограф Дмитрий Дикусар откровенно рассказал о своем личном опыте употребления наркотиков.

«Однажды в моей жизни было место кокаина. Это произошло в другой стране и очень давно. И я, честно говоря, ничего не почувствовал. Так как я сын медиков, то очень хорошо разбираюсь в психотропных препаратах. Я понимаю, что есть наркотики, от которых вы потом уже не можете отказаться. Это горе для миллионов людей по всей планете. И надо четко понимать, что вы делаете, зачем и почему это может быть опасно. То есть взвесить все за и против», — пояснил Дмитрий Дикусар. — «Важно расширять сознание или оставаться в зоне комфорта и безопасности. Каждый должен думать своей головой ».

Много лет назад известный хореограф испытал почти наркотические ощущение, когда оказался в паре с Ириной Билык на танцевальном шоу.

«Признаюсь честно: когда я становился в пару с Ириной Билык, то мне казалось, что все вокруг как будто не от мира сего. И я думал, что это происходит за счет каких веществ», — признался Дмитрий Дикусар. — «Я думал, что это кокаин, а потом выяснилось — ничего подобного. Она просто сама по себе такая необычная ».