Израильский «Железный кулак» (Iron Fist) научился отбивать бронебойные подкалиберные снаряды

Iron Fist состоит из радара, набора оптических датчиков, работающих в различных диапазонах, вычислительной системы и пусковых установок зарядов-перехватчиков. Датчики обнаруживают угрозу: выпущенную по бронемашине гранату, ракету или снаряд, — радар определяет ее траекторию, компьютер вычисляет точку перехвата, пусковая установка обеспечивает нейтрализацию.

По словам разработчиков, серийная версия Iron Fist, которую заказали армии Израиля и США, способна эффективно бороться с обычными снарядами, противотанковыми гранатами и ракетами. Для их уничтожения достаточно выставить на пути боеприпаса облако из металлических шариков. Однако наибольшую угрозу для бронетехники представляют бронебойные подкалиберные снаряды (БПС), которые дробью не собьешь.

БПС, по сути — стальная оперенная стрела метровой длины, пробивающая танковую броню исключительно за счет кинетической энергии. Для увеличения поражающей способности снаряд снабжен сердечником из материала тверже и тяжелее стали — например, из обедненного урана. Взрывчатки БПС не имеет — проникнув за броню, «стрела» и без нее может наделать бед: убить члена экипажа, вывести из строя двигатель или пушку.

Для борьбы с таким оружием в состав «Железного кулака» ввели заряды малой мощности — их подрыв рядом с летящим снарядом заставляет тот изменить траекторию и либо ударить по броне под невыгодным углом, либо вовсе пройти мимо.

Гриффитс не стал уточнять, взаимозаменяемы ли серийная версия Iron Fist и только что испытанная. Зато, по его словам, инженерам удалось решить другую проблему «Железного кулака»: работу его 200-ваттного радара средства электронной разведки обнаруживают за 500 километров. Каким образом удалось сделать радар незаметнее, не сообщается.